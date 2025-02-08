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Kültür

Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

Ali Ballı  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Bodrum'da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası'ndaki tarihi surlar ortaya çıktı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen diş hekimi Emin Savaş, manzara karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Bodrum'a İstanbul'dan arkadaşlarını görmek için geldiğini belirten Savaş, "Sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var inanılmaz bir manzara. Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem." diye konuştu.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Müjdat Sungur da "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

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