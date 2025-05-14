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Kültür

Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 548 turist geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, 2 bin 548 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ali Ballı  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Bodrum'a kruvaziyerle 2 bin 548 turist geldi

Muğla

Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 278 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 548 yolcu ile 1135 personel bulunduğu belirtildi.

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Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady", bir sonraki durağı Mikonos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

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