"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi 1990'lı yıllarla ilgili sunduğu perspektifle öne çıkıyor
TRT 1'de yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinin bu haftaki bölümü sosyal medyada çok konuşulurken, kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre yapım, yayınlanan ilk dört bölümüyle konusu ve akıcılığıyla olduğu kadar 1990'lı yıllar için sunduğu farklı ve gerçekçi perspektifle de öne çıkıyor.
Dönemin politik ikliminde çetelere başkaldıran iki gencin hikayesini anlatan dizinin bu haftaki bölümü sosyal medyada çok konuşulurken, internetteki videosu da tek gecede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
Bölümde Ali'nin kendisine kurulan tuzaktan kaçıp Seher'in radyo yayınına bağlanarak, "oyunun kurallarının yeniden yazılması gerektiği ve tüm zorbalıklara karşı duracağını" açıkladığı sahne, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.
Cihangir Ceyhan ve Alina Boz ile Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi tecrübeli isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, cuma akşamları TRT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Dizinin konusu şöyle:
"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenci olan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin hayatı, Vezir Han'da babadan kalma esnaflığı devam ettiren ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla değişir. Yıllar evvel babasını öldüren ancak 1990'lı yılların karanlık dünyasında ceza almadan büyümeye devam eden mafya ile kanlı karşılaşma, Ali'yi bir yol ayrımı ile karşı karşıya getirir. Ali'nin bu adalet savaşında en büyük destekçisi ise aynı üniversiteden arkadaşı Seher olur. Babası polis olan, kendisi de muhabir ve radyocu olmayı amaçlayan Seher'in mafyaya karşı bulacağı ipuçları, Ali'nin adalet mücadelesine destek olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.