Bir Adım Var Vakfı'nın genç kadın sanatçıları BASE 2023'te eserlerini sergiledi
Bir Adım Var Vakfı'nın genç kadın sanatçıları, BASE 2023'te "Dayanışma ve Kadın" sergisiyle ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı.
İstanbul
Yeni mezun sanatçıların farklı disiplinlerdeki eserlerinin sergilenmeye hak kazandığı BASE 2023 sergisi genç sanatçılara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleşen sergide genç üniversite öğrencilerine bilim, sanat, teknoloji, spor ve akademi alanında destekleyen Bir Adım Var Vakfı'nın sanatçı öğrencileri de katıldı.
Sergiye "Dayanışma ve Kadın" temalı eserleriyle katılan "Bir Adım Var Vakfı"nın genç sanatçıları, farklı yorumlamalarıyla toplumsal dayanışma ve kadın sorunlarına farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Akaretler Sıraevler'de bu yıl 7'nci kez kapılarını açan sergi 17 Aralık'a kadar 11.00-19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yeni mezun 120 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 130 eserinin sergilenme fırsatının sunulduğu sergiye, iş insanı, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak'ın kurduğu "Bir Adım Var Vakfı"nın genç sanatçıları da katıldı.
"Dayanışma ve Kadın" teması altında13 genç kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi görüyor.
"Genç kadınların hayal ettikleri yere ulaşmak için arada kalan bir adımı atmaları için destek olmak istiyoruz"
Bir Adım Var Vakfı Genel Müdürü Pınar Yılmaz etkinlikteki açıklamasında, Bir Adım Var Vakfı'nın 2020 yılında genç kadınları destelemek için kurulduğunu anımsatarak, şu an dördüncü dönem öğrencileri ile devam ettiğini bildirdi.
Vakıfta bilim, sanat, teknoloji, spor ve akademi alanında başarılı genç kadınların desteklendiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Desteklenen alanlar ekonomik gibi gözükse de, başta psikolojik ve sosyal olmak üzere başka alanlarda da desteklendiği bir arka plan oluşturmaya çalışıyoruz. Her yıl benzer tarihlerde açtığımız burs başvuru sürecini duyurup, buradan başvuruları alıyoruz. Genç kadınların hayal ettikleri yere ulaşmak için arada kalan bir adımı atmaları için destek olmak istiyoruz. BASE İstanbul 7 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Bu platformda biz de 3 senedir yer alıyoruz. Bu sene sadece resim alanında eserleri olan öğrencilerimizle değil, müzik alanında başarılı olan öğrencilerimizi de sergi sürecine dahil ettik. Tüm ziyaretçileri buraya bekliyoruz."
Serginin konseptine ilişkin bilgi veren Yılmaz, fırsat eşitsizliğinin her alanda öne çıktığını, bunu eşitliğe yöneltmek için adım attıklarını, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
"Vakıf bize çok yönlü olmayı keşfettirdi"
Bir Adım Var Vakfı bursiyeri Dilek Bozkaya, sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Bölümünde okuyorum. Resmimde kullandığım renkli paletle kadınların birbirine duyduğu, güç, sevgi, dayanışmayı temsil etmeye çalıştım. Bir Adım Var Vakfı'nın 1 yıldır öğrencisiyim. Vakıf bize çok yönlü olmayı keşfettirdi. Bu sergide olmayı ayrıcalık olarak görüyorum. Resim yapmak benim için ücretsiz bir terapi gibi." ifadelerini kullandı.
Bir Adım Var Vakfı bursiyeri Simge Derin Balıkçı da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü öğrencisi olduğunu aktardı.
Balıkçı, "Çalışmalarımda genelde renklerin uyumu öne çıkıyor. 2 sene önce Bir Adım Var Vakfı'na başvuruda bulundum ve vakfın desteklediği öğrencilerden biri oldum. Vakfın bize pek çok alanda destekleri oluyor. Seminer, koçluk çalışmalarının yanı sıra psikolojik olarak da bizi destekliyorlar. Bu sergide de bir eserim var. BASE İstanbul'da olmak benim için çok özel." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.