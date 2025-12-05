Dolar
42.52
Euro
49.58
Altın
4,234.28
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,977.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bilim insanları, Bolivya'da dinozorlara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi

Bilim insanları, Bolivya'nın Torotoro Ulusal Parkı'nda, iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozor türü "theropod"lara ait 16 bin 600 ayak izi tespit etti.

Irmak Akcan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Bilim insanları, Bolivya'da dinozorlara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi Fotoğraf: Jeremy McLarty

Ankara

CNN'in haberine göre, parkın Carreras Pampas alanında bulunan "theropod" ayak izlerinin 101 milyon ila 66 milyon yıl önce Kretase dönemine ait olduğunu saptayan araştırmacılar, bu üç parmaklı dinozorlara ait ayak izlerini inceledi.

Araştırmacılar, çalışmada, 1321 patika, 280 yüzme güzergahı ve 289 tekil yol tespit ederken, toplamda "theropod"lara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

7 bin 485 metrekare alanda yürütülen çalışmada, bazı izlerin izole olduğu ancak çoğunun aynı hayvan tarafından bırakılmış yol izleri veya çoklu izler olduğu görüldü.

Ayak izleri Bolivya'daki bu bölgenin Arjantin, Bolivya ve Peru'yu kapsayan daha büyük bir "dinozor otoyolunun" parçası olabileceğini gösterdi.

İzlerin şekilleri ve aralarındaki mesafenin hayvanların nasıl hareket ettiğini ortaya çıkardığını bildiren araştırmacılar, dinozorların bazılarının yavaş tempoda yürürken, bazılarının çamurlu kıyı şeridinde koştuğunu, bazılarının ise sığ suda yüzdüğünü saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Southwestern Adventist Üniversitesi Dinozor Bilimi Müzesi ve Araştırma Merkezi Direktörü Jeremy McLarty, izlerin çoğunun kuzey-kuzeybatı veya güneydoğu yönünde olduğunu belirterek, bölgenin "theropod"lar için popüler bir geçiş yolu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yüzme izlerinin normal yürüme izlerinden belirgin şekilde farklı gördüğünü söyleyen McLarty, dinozorların sudaki izlerinde orta parmağın çamurda daha derin şekilde görüldüğünü kaydetti.

Araştırma "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bilim insanları, Bolivya'da dinozorlara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi

Bilim insanları, Bolivya'da dinozorlara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi

Bolivya'nın yeni hükümeti ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet