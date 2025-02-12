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Kültür

Belçikalı müzisyen Jasper Steverlinck, 5 Nisan'da Zorlu PSM'de konser verecek

"That's not How Dreams are Made", "A Song for You" ve "To Make You Feel My Love" adlı birçok esere imza atan Belçikalı müzisyen Jasper Steverlinck, 5 Nisan'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Belçikalı müzisyen Jasper Steverlinck, 5 Nisan'da Zorlu PSM'de konser verecek

Istanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 70 konserlik bir turneye çıkan sanatçı, piyanist Valentijn Elsen ve orkestra eşliğinde konserlerini verecek.

Gent asıllı rock grubu Arid'in solisti ve söz yazarı Steverlinck, tek başına devam ettiği kariyerinde, başarı kazanarak, Bono, Eddie Vedder ve Randy Newman gibi önemli sanatçıların övgüsünü aldı.

Metal müzikten rock ve klasik müziğe kadar birçok alanda performans sergileyen sanatçı, yeni albümü "The Healing"i 31 Ocak'ta dinleyiciye sundu. İsviçreli prodüktör Tom Oehler'in iş birliğiyle kaydedilen albümde 13 eser yer alıyor.

Detaylı bilgi için "zorlupsm.com" adresi ziyaret edilebilir.

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