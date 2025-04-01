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Kültür

Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı

Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Orhan Kuzu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihte yolculuk yaptı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti, bayram tatilinin ilk 3 günü yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

"Antik kentte bayramda ziyaretçi hareketliliği yaşandı"

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AA muhabirine bayramda antik kentte ziyaretçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Özellikle doğa ve arkeolojiyi buluşturan cam terasın ziyaretçilerin beğenisini kazandığını belirten Cıva, "Hadrianopolis, Karabük'ün en önemli arkeolojik ziyaret noktası. Antik kenti hak ettiği yerlere getirmek için çalışmalara durmadan devam ediyoruz. Hadrianopolis gün geçtikçe hak ettiği ilgiyi görmeye başladı." diye konuştu.

Cıva, Hadrianopolis'te konaklama alanları, restoranlar ve yöresel ürün pazarı kurarak ilçe turizmine destek vermek istediklerini belirtti. Ayrıca her yıl Hadrianopolis şenlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

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