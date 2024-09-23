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Kültür

"Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak

Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nde 28 Eylül'de açılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
"Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergi, Yeşilçam'ın değişim-dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türker İnanoğlu Vakfının katkılarıyla (TÜRVAK) hazırlanan serginin küratörlüğünü Zihni Tümer üstleniyor.

Sergide, İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğrafları görülebilecek.

Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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