Dolar
42.81
Euro
50.39
Altın
4,445.78
ETH/USDT
2,988.60
BTC/USDT
88,380.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Başkentte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına özel sergi ve konser düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 90. yılı kapsamında Ankara'da "Bir İdealin İnşası ve İcrası" temalı sergi ve konser düzenlendi.

Eylül Aşkın Akçay  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Başkentte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına özel sergi ve konser düzenlendi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'ndaki sergide, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren geçen süreç gazete kupürleri, belgeler ve çekilen fotoğraflarla yansıtıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sergi, 27 Şubat 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin ardından Türk Ocağı Salonu'nda Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu ile Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, 90. yıl kapsamında düzenlenen etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belviranlı, "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma gayesiyle kültür ve sanat alanına verdiği önemle bugünümüze de ışık tutan Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde sağlanan gelişmeler, devraldığımız en önemli mirastır. Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında köklü geçmiş ve medeniyetimizin bilincinde geleceğimizi şekillendirme yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti

Benzer haberler

Başkentte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına özel sergi ve konser düzenlendi

Başkentte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına özel sergi ve konser düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet