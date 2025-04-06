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Kültür

Bakan Kurum'dan Bursa'daki Tarihi Hanlar bölgesindeki dönüşüme ilişkin paylaşım

Bakan Murat Kurum, "Bursa'mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Bakan Kurum'dan Bursa'daki Tarihi Hanlar bölgesindeki dönüşüme ilişkin paylaşım

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'daki Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı.

Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında silüeti bozan 63 yapı yıkılarak bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı.

İlk olarak, Bursa Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi'nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alınarak, 6-7 katlı yapılar yıkıldı.

Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı'nı da içine alan 19 bin metrekarelik bölgede yeşil alan düzenlemesinin gerçekleştirildiği çalışmalar kapsamında, Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Hanlar Bölgesi'nin hemen altında ise yer altı otoparkı çalışmaları devam ediyor.

Böylece, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan Çarşıbaşı Meydanı projesiyle yeniden hayat buldu.

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bursa'mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi." ifadelerini kullandı.

"Hanlar bölgesini geleceğe taşıyoruz"

Paylaşımda, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir'in çalışmalara ilişkin değerlendirmelerinin ve Hanlar bölgesi esnaflarının görüşlerinin bulunduğu bir videoya da yer verildi.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Eldemir, projenin önemine dikkati çekerek, "25 senelik bir hayal olarak değerlendirilen projeydi. 8 Kasım 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Murat Kurum'un ilimize yaptığı ziyaret ile yeniden gündeme geldi. Talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi’ni tarihi dokusunu ortaya çıkararak geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hanlar Bölgesi'nde uzun yıllar esnaflık yapanların görüşlerine de yer verilen videoda, çalışmalardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

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