Dolar
18.72
Euro
20.00
Altın
1,819.61
ETH/USDT
1,192.50
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,555.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

Bakan Ersoy: İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete giriyor." dedi.

Salih Şeref, Fatih Türkyılmaz   | 30.12.2022
Bakan Ersoy: İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Bakırköy Doğan Hızlan Kütüphanesinin açılışında konuşan Bakan Ersoy, İstanbul'da yeni kütüphaneler açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, edebiyat eleştirmeni ve yazar Hızlan'ın eserleri ve beyefendi kişiliğiyle edebiyat dünyasındaki sayılı isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ersoy, Doğan Hızlan'ın 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü aktararak, "Doğan Hocamız edebiyat eleştirmenliği konusunda duayen bir isimdir. Yazılarıyla Türk edebiyatının zengin literatürüne kıymetli bir ışık tutan Hızlan, toplumsal kültüre de önemli katkılar sunmuştur. Doğan Hızlan aslında edebiyatseverlerin kendisine sevgisi ve saygısıyla en önemli ödülü almıştır. Doğan Hızlan için birbirinden kıymetli nice cümleyi daha yan yana getirmekten onur duyarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının 2022'de 1257'ye ulaştığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"167 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık ve 60 halk kütüphanesinin de iyileştirilme çalışmaları devam ediyor. Ülkemizdeki tüm kütüphanelerde 2018 yılında, 323 bin 316 metrekare olan toplam kapalı alanımız, 2022 yılında 399 bin 732 metrekareye, oturma kapasitemiz ise 97 bin 402'den, 114 bin 906'e yükseltildi. 2023 yılına da hızlı bir başlangıç yapacağız. 13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete giriyor. Rami Kışlası, hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2,5 milyonluk kitap kapasitesi olacak. Ben şimdiden eminim ki, bu eser İstanbul'umuza çok yakışacak."

Bakan Ersoy, Doğan Hızlan'ın adını taşıyan kütüphanenin restorasyonunun İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktararak, "Toplam 4 katlı ve 900 metrekare kullanım alanlı kütüphanede, okuma-araştırma salonları, engelli vatandaşlarımıza yönelik alanlar, eğitim ve edebiyat söyleşilerinin yapılabileceği etkinlik salonları, resim-müzik atölyeleri ve spor aktivite alanları bulunuyor. 180 kişi oturma kapasiteli olan kütüphanede ayrıca değerli yazar Doğan Hızlan'a ait özel koleksiyonlar da bulunacak. Sayın Hızlan'a bu değerli armağanı için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Günümüz modern kütüphanecilik anlayışıyla donatılan kütüphanede 15 bin seçkin kitap, süreli yayın da bulunacak." ifadelerini kullandı.

"Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur"

Edebiyat eleştirmeni ve yazar Doğan Hızlan da böyle günlerde insana yapılan iltifatın çok değerli olduğuna işaret ederek, "Kütüphane çok önemli. Ben daima kütüphanecileri yazdım, okudum. Benim hayatımda kütüphanelerin büyük yeri vardır. Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur." şeklinde konuştu.

Hızlan, kütüphanelerin 7 gün 24 saat hizmet vermesinin önemine de değinerek, kütüphanelerin insanlara bilmediğini öğretecek yerler olduğunu, kendisinin de adının verildiği bu kütüphanede çokça vakit geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, kütüphaneyi gezdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

Bakan Ersoy: İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Bakan Ersoy: İstanbul'un en büyük kütüphanesi 13 Ocak'ta açılacak

Atık malzemelerle kurulan kütüphane renkli ortamıyla öğrencilerin ilgisini çekiyor

Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında işbirliği protokolü

Halk kütüphanesindeki atölye, miniklerin fiziksel ve zihinsel becerilerini artırıyor

Halk kütüphanesindeki atölye, miniklerin fiziksel ve zihinsel becerilerini artırıyor

PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu

PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu
Restorasyonu tamamlanan tarihi Zincirli Camisi ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan tarihi Zincirli Camisi ibadete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet