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Kültür

Bakan Ersoy: 2023-2024 sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve 1009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sanatta yeni rekorlara imza attığını belirterek, 2023-2024 sezonunda 44 yeni eserin sahnelendiğini ve 1009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Bakan Ersoy: 2023-2024 sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve 1009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk

Ankara

Sosyal medya hesabından, DOB'un son yıllarda ulaştığı izleyici sayısına ve yeni sezon çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunan Ersoy, "Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz, sanatta yeni rekorlara imza atıyor. 2023-2024 sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve 1009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk. Seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında yüzde 44 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nde 15 şehirde 94 temsil sahnelendiği ve 134 bin 844 sanatseverin izlediğini belirtti.

Çocuklara yönelik 246 etkinlik düzenlenerek 75 bin minik sanatseverin opera ve baleyle buluştuğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda sanat sahnesi daha da büyüyor. Yerli eserimiz Gilgameş operası, dünya prömiyerini yapacak. Sanatseverleri büyüleyecek Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılarla sahnelenecek. Türkiye-Özbekistan kültürel iş birliği, Aspendos'ta tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Yetenek taramalarıyla da geleceğin yıldızlarını keşfedeceğiz. Sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz."

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