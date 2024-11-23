Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,421.40
BTC/USDT
98,673.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Kültür

"Ayşe" filmi 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

Yönetmen ve yapımcı Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi "Ayşe", uluslararası prömiyerini yaptığı 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Fatih Türkyılmaz  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
"Ayşe" filmi 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

İstanbul

Sancak'ın özgün reji tercihine vurgu yapılan törende "Ayşe" filmi, "En İyi Sanatsal Katkı Ödülü"ne layık görüldü.

Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe'nin hikayesini anlatan filmde, Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.

Senaryosunu Necmi Sancak'ın yanı sıra Ahmet Sancak ve Binnur Kaya'nın kaleme aldığı yapımın görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetmenliğini Turgay Kutlu yaptı.

Kahire Film Festivali'nde 2008 yılında da Derviş Zaim, "Nokta" filmiyle "En İyi Dijital Film" ödülünü kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda bir geminin kıyıya çarpmaktan son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi
Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de lodos etkili oldu

Benzer haberler

"Ayşe" filmi 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

"Ayşe" filmi 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet