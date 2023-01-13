Aydın Doğan Vakfı, Cumhuriyet'in 100. yılını "Yüzüncü Yılda Yüz Yüze" projesiyle kutluyor
Aydın Doğan Vakfı, Cumhuriyet’in 100. yılına özel Aydın Doğan Uluslararası Karikatür arşivinden hazırlanan "Yüzüncü Yılda Yüz Yüze" sergisini, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.
İstanbul
Aydın Doğan Vakfı’nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kurguladığı "Yüzüncü Yılda Yüz Yüze" sergisi açıldı. Sergi için Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması arşivinde yer alan 90 binden fazla eser arasından, evrensel ilkeler üzerinden seçim yapıldı.
Seçilen eserler, günümüz çizerleriyle paylaşılarak, Cumhuriyetin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden, eserlerdeki temel kavramı yeniden görselleştirmeleri istendi. Arşivden seçilen eser ile yeni üretilen eser ilişkilendirilerek "Yüz Yüze" kavramı üzerinden sergi tasarlandı.
Proje sürecinde Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivi’nden seçilen eserlerdeki temaları yeniden görselleştiren günümüz çizerleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği kapsamında üniversitenin öğrencileri arasından seçildi. Proje ile arşivin günümüz illüstrasyon dünyasının dili ile tekrar yorumlanması, Cumhuriyetin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden görünür kılınması amaçlandı. Üniversite öğrencilerinin belirlenmesinde ana kriter, yaptıkları çalışmalarda yeni bir bakış açısı üretmeleri oldu.
Ayrıca, sergi açılışı ile birlikte her yıl dünyanın dört bir yanından karikatüristleri bir araya getiren Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 38. Ödül Töreni de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı olarak savaşlar, özgürlükler sorunu, çevre ve iklim krizi, göç ve mülteciler sorunu ve birçok başlığı barındıran toplumsal bir bellek oluştuklarını söyledi.
"Yarışmamız, dünyadaki haksızlıkların gündeme taşınmasına imkan sağladı"
38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın her zaman evrensel değerlerin savunucusu olduğunu belirten Yalçındağ, "Yarışmamız, dünyadaki haksızlıkların gündeme taşınmasına imkan sağladı. Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanırken, bu eserlere baktığınızda; çizgilerde, renklerde, hep Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan hoşgörü, ifade özgürlüğü, eşitlik gibi temel değerleri görüyoruz. Aydın Doğan Vakfı olarak, bunca farklı fikir ve eserin dostça yarıştığı bu organizasyonu, 38 kez başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.
Yalçındağ, karikatür yarışmalarında çok farklı fikirlerin yarıştığını ve bu fikirlerin barış içerisinde aynı ortamda 38 senedir sürüyor olmasının değerli olduğunu ifade etti.
Karikatürün toplumda bağırmadan, durarak, farkındalık yaratan ciddi bir toplumsal görevi üstlendiğini aktaran Yalçındağ, "Karikatür önemli bir sanat kolu. Bu yarışma da tüm dünyada kabul görüyor. 38 yılda oldukça büyük bir arşiv oluşmuş. Sanal müzemize girip gezmenizi tavsiye ederim. Mizahla birçok duyguyu ve toplumsal meseleyi açığa çıkaran iyi bir arşiv var. Bu sene de 100. yıl temasıyla Mimar Sinan Üniversitesi ile bize yardımcı oldu ve buradaki genç öğrenciler Atatürk'ün sözlerini, deyişlerini düşüncelerini aldılar ve bununla ilgili illüstrasyonlar yaptılar ve küratörler eski ödül alan sanatçıların karikatürleri ile eşleştirdi. Mimar Sinan Üniversitesine teşekkür ediyoruz ve daha uzun yıllar bu yarışmayı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.
Yarışmada dereceye girenlere ödül
Etkinlikte 38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi. Türkiye’den Engin Selçuk’a birincilik, İranlı sanatçı Mahmood Nazari’ye ikincilik, İtalyan sanatçı Marco De Angelis’e üçüncülük ödülü takdim edildi.
Kız çocukları ve genç kadınların yaşamlarının her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarına destek vermek amacıyla çalışmalar yapan Aydın Doğan Vakfı’nın, "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" başlığı altında verdiği özel ödülün sahibi, Fethi Gürcan Mermertaş oldu. Ayrıca Hırvatistan’dan Nikola Listes, Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu ve Şevket Yalaz’a da Başarı Ödülleri verildi.
38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın birincisine 6 bin dolar, ikincisine 2 bin 500 dolar, üçüncüsüne 1.000 dolar olan para ödülleri ile birlikte beratları da takdim edildi. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’nü kazanan sanatçı 6 bin dolarlık ödülün sahibi olurken, Başarı Ödülü kazanan 3 sanatçıya ise 500’er dolar ödül verildi.
Cemiyet, sanat ve iş dünyasından konukların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen törene, Hüsamettin Koçan ve eşi Oya Koçan, Volkan Vural, Haşim Işık, Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Ercan Akyol, Tan Oral, Erol Çamur, Gülgün Çarkoğlu ve Işık Tüzün gibi isimler katıldı.
Ayrıca salgın nedeniyle ödül töreni düzenlenemeyen 37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın dereceye giren sanatçıları da sahnede kutlandı. Ödül töreninin ardından konuklar, "Yüzüncü Yılda Yüz Yüze" sergisini gezme fırsatı buldu.
Etkinlikte verilen bilgiye göre, 38. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 13-31 Ocak arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilecek. Aynı zamanda yarışmada dereceye giren eserler ile birlikte "Yüzüncü Yılda Yüz Yüze" sergisi 31 Ocak'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.