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Kültür

Ayasofya'daki proje ve uygulamalara yönelik Bilim Kurulu toplantısı yapıldı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki proje ve uygulamalarla ilgili Bilim Kurulu toplantısı yapıldı.

Esin Işık  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Ayasofya'daki proje ve uygulamalara yönelik Bilim Kurulu toplantısı yapıldı

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda camide devam eden restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi güzergahında yapılan geçici uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) İhtisas Komitesi Başkanı Nevra Ertürk, UTMK İhtisas Komitesi Üyesi Zeynep Aktüre, İstanbul Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Samet Bornovalı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar ile İstanbul Alan Başkanı Mustafa Tural katıldı.

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