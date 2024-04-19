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Kültür

Ata Demirer son gösterisiyle Volkswagen Arena'da sahne aldı

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ata Demirer son gösterisiyle Volkswagen Arena'da sahne aldı Ata Demirer son gösterisiyle Volkswagen Arena'da sahne aldı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen "Ata Demirer Gazinosu" ile sezonunun son gösterisinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu.

Gazino konseptini komedi ile birleştiren Demirer, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sahne aldı.

Demirer, konserde Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarı, stand up gösterisiyle birleştirerek beğeniye sundu.

Demirer, yeni gösterisi "Ata Demirer Gazinosu"yla yaz turnesi kapsamında da açık hava sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.

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