Ata Demirer son gösterisiyle Volkswagen Arena'da sahne aldı
İstanbul
İSTANBUL (AA) - Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen "Ata Demirer Gazinosu" ile sezonunun son gösterisinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu.
Gazino konseptini komedi ile birleştiren Demirer, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sahne aldı.
Demirer, konserde Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarı, stand up gösterisiyle birleştirerek beğeniye sundu.
Demirer, yeni gösterisi "Ata Demirer Gazinosu"yla yaz turnesi kapsamında da açık hava sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.