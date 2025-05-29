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Kültür

"Ata Demirer Gazinosu 2" yaz turnesinde sanatseverlerle buluşacak

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, bu yaz açık hava sahnelerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
"Ata Demirer Gazinosu 2" yaz turnesinde sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Sanatçı, BKM organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen "Ata Demirer Gazinosu 2" gösterisiyle, turneye çıkacak.

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Demirer 16 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 19 Temmuz'da Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda, 21 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 24 Temmuz'da İzmir KültürPark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 1 Ağustos'ta Bursa KültürPark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand-up gösterisini usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunacak.

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