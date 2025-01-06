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Kültür

"Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek

TRT Çocuk'un hazırladığı ve TRT ortak yapımı animasyon film "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda", 17 Ocak'ta minik sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Mirza Şeker  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
"Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, mucit kahraman Aslan'ın animasyon türündeki dördüncü filmi olan yapım, Hürjet ve Hürkuş'un bir kaza sonucu başka bir gezegene giden Aslan ve arkadaşlarını bulmaya çalışmasını konu alıyor.

Film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan film ile okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarının sağlanması hedefleniyor.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı.

Müziklerini Ali Bakan'ın hazırladığı filmde, şarkıcı Ferman Akgül "Hint Kumaşı" parçasını yeniden yorumlayarak, filmin müziği olan "Zafer Bizim" eserini seslendiriyor.


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