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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Kültür

Aşık Veysel'in hayatı ve eserlerinin yer aldığı web portalı hizmete girdi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı, eserleri ve kültürel mirasına dair tüm bilgilerin yer aldığı web portalı açıldı.

Hilal Uştuk  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Aşık Veysel'in hayatı ve eserlerinin yer aldığı web portalı hizmete girdi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel Vakfı tarafından hazırlanan ve www.asikveyselvakfi.org.tr adresinde hizmete sunulan portalda kapsamlı bilgilere kaynaklarıyla yer veriliyor.

Portalda sanatçının yaşam öyküsü, şiirleri, türküleri, kendi sesinden kaydedilmiş eserler, yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlanan eserleri, ailesi, fotoğrafları, sanatına ve kişiliğine dair yazılar yer alıyor. Kullanıcılar, gelişmiş arama özelliği ile istedikleri bilgilere kolayca erişebiliyor.

Aşık Veysel’in anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan platformda ayrıca Sivas Sivrialan'daki Aşık Veysel Müzesi ile İstanbul Gülhane Parkı’nda bulunan heykeli hakkında detaylı bilgiye de ulaşılabiliyor. Güncel etkinlikler, projeler ve bu projelerde gönüllü olmak isteyenler için başvuru formu da sitede yer alıyor.

Vakıf, hayata geçirilen web portalı ile Aşık Veysel'i yeni nesillere en doğru biçimde aktarmayı, daha geniş kitlelere tanıtmayı ve sanatçıyla ilgili araştırma faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor.

Web sitesi sadece bir bilgi platformu değil aynı zamanda halk kültürüne ve sanata gönül veren herkes için bir ilham kaynağı olma özelliği de taşıyor.

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