Araştırmacı Sabri Koz, folklorun milletin asla kopmaması gereken birikim olduğunu belirtti
Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğünün aylık hazırladığı "Edebiyat Durağı" programlarının bu ayki konuğu araştırmacı ve yazar Sabri Koz oldu.
İstanbul
Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Nuri Yardım üstlendi.
Yazar Koz, programda, uzun yıllar öğretmenlik yaptığını belirterek, "Öğretmenlerin genellikle Türk dili, edebiyatı, kültürü, folkloru konularında çalışma yapmaları Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri sanki onların üzerine biçilmiş bir görev gibidir. Ben de öğretmen okulu ve İstanbul eğitim enstitüsünde okuyup Türkçe öğretmeni olduktan sonra okul yıllarımda folklor araştırmalarına, halk edebiyatı çalışmalarına ilgi duydum. Kendimi bu alanda yetiştirmeye çalıştım. Yaklaşık 55 yıldır halk edebiyatı ve folklor çalışmaları yapıyorum." diye konuştu.
Çok değerli, tecrübeli öğretmenlerin elinde yetiştiğini aktaran Koz, şunları kaydetti:
"Ben öğretmen okulunu bitirdiğimde iyi bir kitap, dergi okuyucusuydum. Şiirler, hikayeler, denemeler yazmaya başladım. İstanbul'a yüksek okula geldiğimde burada bambaşka bir ortamla karşılaştım. Çok kıymetli hocalar vardı. Orhan Şaik Gökyay, Behçet Necatigil, Cemil Yener, Enver Naci Gökşen'den ders aldım. Şiirlerimi okuyan hocalarım, özellikle Behçet Necatigil bana halk kültürü konusunda düz yazıya yönelmemi tavsiye etti. Kendisi de öğrenciyken bu konulara ilgi duymuş, çalışmış."
"Halkımız folkloru oyun, türkü zannediyor"
Sabri Koz, Türkiye'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Türkçülük ve Milliyetçilik hareketleri başladığına işaret ederek, "Millet, millet olma özelliğini kendi benliğinden, kültüründen getirdiği pratiklerle kazanır. Bizde de kendi özümüze, içimize dönme hali başladı. Türk Ocakları kuruldu ve sonra Cumhuriyet döneminde devlet politikası oldu. Öğretmenleri ek bir dalla, sanatla uğraşmaya mecbur tuttular. Birçoğuna da halkevlerinde kültür araştırmaları görevi verdiler. Ben de o görevleri devam ettiren ikinci, üçüncü nesilim." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlere çok kıymet verdiğini vurgulayan Koz, "Halkımız folkloru oyun, türkü zannediyor. Milletin, halkın kültür olarak yaratıp yaşattığı her şey folklorun içine girer. O yüzden folkloru milletin asla kopmaması gereken bir birikim olarak görüyorum. Gençlerle arkadaşlık yaptığım zaman onlara sık sık folklorik dersler veririm. 'Keşke ben de bu çağda genç olsam.' dediğim çok olmuştur. Onları küçümseyenleri küçümsüyorum. Gençler bizim ümidimizdir." diye konuştu.
"Türk Kahvesi", "Bir Usta Bir Dünya: Metin And" adlı kitapları kaleme alan, "Yağmur Duası Kitabı", "Nasreddin Hoca Kitabı" ve "Karacaoğlan Kitabı"nı yayına hazırlayan M. Sabri Koz'un Zehra Hamarat Yardımcı ile birlikte emek verdiği "Ermeni Harfli Türkçe Kelile ve Dimne" çalışması program sonrası katılımcılara hediye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.