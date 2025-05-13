Dolar
38.79
Euro
43.12
Altın
3,253.73
ETH/USDT
2,477.90
BTC/USDT
103,451.00
BIST 100
9,694.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bursa’da 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Kültür

Antalya'da "Akra Caz Festivali" yarın başlayacak

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali yarın başlayacak.

Zehra Tekeci Eser  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Antalya'da "Akra Caz Festivali" yarın başlayacak

Antalya

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan performansların sahneleneceği festival, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" konseriyle başlayacak.

Festival kapsamında 16 Mayıs'ta, Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio'nun sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseri yapılacak.

Grammy ödüllü gitarist ve multienstrümantalist Richard Bona ve grubu ise 17 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.

Caz vokalinin en önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs'ta, R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot ise 23 Mayıs'ta konser verecek.

Festivalde 24 Mayıs'ta, Afrika'nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara sahne alırken, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs'ta sanatseverlerin karşısında olacak.

Festival, 30-31 Mayıs'ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı iki özel konseriyle son bulacak.

Fazıl Say'a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Davranışsal bağımlılıkla mücadele, birçok kurumun ortak sorumluluğu haline gelmiştir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz
İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri "Kariyer Fuarı 2025"de iş dünyası temsilcileriyle buluştu
İstanbul'da 151 kilo 361 gram değerli taş ele geçirildi
Kooperatifleşen köy kadınları emeklerini üretime dönüştürdü

Benzer haberler

Antalya'da "Akra Caz Festivali" yarın başlayacak

Antalya'da "Akra Caz Festivali" yarın başlayacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Akdeniz'deki yasa dışı avcılıkta 4 ayda en fazla ceza Adana'ya kesildi

Yeşilayın ODAK Projesi gençlere olumlu dijital alışkanlık kazandırıyor

Yeşilayın ODAK Projesi gençlere olumlu dijital alışkanlık kazandırıyor
Sınır kenti Edirne'de Türk, Bulgar ve Yunan müzisyenler Balkan şarkıları seslendirdi

Sınır kenti Edirne'de Türk, Bulgar ve Yunan müzisyenler Balkan şarkıları seslendirdi
Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da konser verecek

Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet