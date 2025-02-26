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Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Kültür

Ankara'da "Türk-Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri" kitabı tanıtıldı

Başkentte, "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" kitabının tanıtım etkinliği yapıldı.

Gökhan Çeliker  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Ankara'da "Türk-Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri" kitabı tanıtıldı Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Dışişleri Bakanlığının Çiğdem Yerleşkesi'nde yapılan "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" isimli kitabın tanıtımına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve çok sayıda diplomat katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Macaristan'ı "uzak akraba, yakın komşu ve geleneksel ortak" olarak nitelendirerek kitabın tanıtımında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın teori ile pratik arasındaki etkileşimin artırılmasına verdiği önemi vurgulayan Yılmaz, "Bu amaç ve vizyon doğrultusunda çeşitli bölgesel ve tematik başlıklar altında ülkemizin yetkin isimleriyle düzenli olarak bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Yılmaz, bu doğrultuda yapılan etkinlikleri hatırlatarak Bakanlığın arşiv konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Macaristan'ın diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamak amacıyla 2024'ü "Türk-Macar Kültür Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Türkiye açısından Macaristan ile ilişkilerin, Osmanlı İmparatorluğu, Milli Mücadele ve erken Cumhuriyet dönemlerinde ayrı bir önem taşıdığını aktaran Yılmaz, "Bu çerçevede Budapeşte'deki Büyükelçiliğimiz ile Ankara'daki Macar Büyükelçiliği, iki ülkeden ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmesinde önemli rol oynadılar." diye konuştu.

Yılmaz bunlara değinerek tanıtımı yapılan kitabın içeriğiyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu ve kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Valeria Kicsi de etkinliğe katılmanın kendisi için "büyük mutluluk" olduğunu vurgulayarak kitabın hazırlık sürecinin meşakkatli olduğunu belirtti.

Türk ve Macar kurumlar arasındaki "sıkı işbirliğine" atıfta bulunan Kicsi, kitapta ilişkilerde az bilinen bir dönemin ele alındığını söyledi.

Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Saral ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi ve Türkolog Peter Kövecsi Olah da kitabın yazım süreci ve Türk-Macar ilişkilerinin tarihi üzerine bilgiler verdi.

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