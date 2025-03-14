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Kültür

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. yılını CSO konseriyle kutladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını üniversitelilerle seçkin bir repertuvarın sunulduğu konserle kutladı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. yılını CSO konseriyle kutladı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

CSO Denizbank Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da "Türkiye'de İletişim Eğitiminde 60. Yıl: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi" konseri verildi.

Fakültenin geçmişten bugüne uzanan başarı hikayesinin ve iletişim alanındaki öncü rolünün kutlandığı konserde, CSO'yu şef Vladimir Fanshil yönetti.

Moskovalı piyanist Andrey Gugnin'in solist olduğu konserde, Robert Schumann'ın 54 numaralı piyano konçertosu ile Sergei Prokofiev'in Romeo-Juliet bale suitlerinden seçmeler, üniversiteliler ve sanatseverlere sunuldu.

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