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Kültür

Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam merkezlerinde ebru sanatını öğreniyor

Sakarya'da hizmete sunulan köy yaşam merkezlerinde eğitim alan anaokul öğrencileri, birçok etkinliğe katılmanın yanında ebru sanatını da öğrenme fırsatı buluyor.

Mehmet Karakaş   | 21.12.2022
Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam merkezlerinde ebru sanatını öğreniyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Sakarya'da kullanılmayan eski 100 köy okulu binası, öğrencilere eğitim, vatandaşlara çeşitli kursların verildiği köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Öğretmenleri gözetiminde çeşitli eğitimlerden geçirilen anaokulu öğrencilerine ebru sanatı da öğretiliyor. Küçük yaşta sanatın inceliklerini öğrenen öğrenciler, bu sayede becerilerini keşfetme imkanı buluyor.

Bakan Mahmut Özer tarafından Adapazarı ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ebru çalışması yapan 17 anaokul öğrencisiyle sohbet etti.

Öğrencilere kitap dağıtan Savaşçı, Dernekkırı Köy Yaşam Merkezini de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz"

Savaşçı, AA muhabirine, 100 köy yaşam merkezinde hayata geçirilen 61 ana sınıfında 725 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Kapalı köy okullarının tadilat edilip okul öncesi ana sınıfı ve anaokullarına dönüştürülmesi bizim için çok büyük fırsat oldu. Her çocuğumuzun muhakkak okul öncesi eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Okul öncesi eğitimi almayan özellikle 4 ve 5 yaşındaki çocukları okulla tanıştırmak için mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezip velilere bilgilendirme yapıldığını aktaran Savaşçı, "Kapalı köy okullarını tekrar eski haline getirerek işlevselleştirdik. Bunun sonuncunda şehir merkezindeki bir çocuğun eğitimde aldığı fırsatla köylerdeki fırsat eşitliğini aynı noktaya getirmiş olduk." diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni Ayşe Gülselen de merkezlerin açılmasıyla eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığını gördüklerini anlattı.

Eğitimin artık çocukların ayağına geldiğini aktaran Gülselen, "Öğrencilerimizin okul öncesi eğitimle ilgili olarak özel çaba harcamalarına gerek kalmıyor. 5 yaşın üzerinde okullaşma oranı bu sayede yüzde 90'ların üzerine çıktı. Umarım 4 ve 3 yaşta da bu oranı yakalarız. Aileler açısından güzel geri dönüşümler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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