"Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Fidan Sanat Vakfı tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivale konuk olan Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha, Atlas 1948 Sineması'nda "İslam'ın Sanata Yansıması" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.
Yönetimini Fatih Alibaz'un üstlendiği söyleşide Taha, sanatın insanı daha yüksek bir düzeye taşıdığını ve olumlu ile olumsuz olarak ikiye ayrıldığını söyledi.
Olumlu sanatın insanların duygularına yer verdiğini işaret eden Taha, "Olumsuz sanat ise kötülükleri süsleyerek insana sunar. Hatta bunlara teşvik eder. Olumsuz olan kötü bir olayı güzel gösterirken, olumlu olan da kötülüklerden uzak durulacak şekilde yansıtılır." dedi.
Assaad Taha, güzelliği sevme duygusuyla yaratılan insanın yönelişinin olumlu sanattan yana olması gerektiğinin altını çizerek, sanatta iyi olanın devamının getirilmesinin önemini vurguladı.
"İslami sanat" kavramının doğru olmadığını söyleyen Taha, bunun yerine "insani sanat" ya da "temiz sanat" denilebileceği yorumunu yaptı.
Taha, Müslüman olup olmadığına bakmadan ahlaki değerlerin yansıtıldığı filmlerin değerine dikkati çekerek, yazı, senaryo ve yönetmenlik olsun tüm araçların doğru şekilde kullanılmasının önemini anlattı.
"Sanat vaaz verme minberi değildir." değerlendirmesini yapan usta yönetmen, şunları kaydetti:
"Ortak değerlerde de olsa direkt bir şeye çağırmaktan kaçınmalıyız. Dolaylı şekilde kullanarak aynı olayları yansıtabiliriz. Seyirciler öğrenci değildir ve zevk almadan filmi izleyemez. İnsani sanatlar sıradan insana hitap etmeli. İnsanın fıtratına dönmek için sinema büyük bir fırsat yaratabilir. Yaratıcılık bir akıma ya da görüşe ait değildir."
Söyleşi sonrası Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Dinçer tarafından, Assaad Taha'ya plaket takdim edildi.
Filistin sinemasından filmler seyirciyle buluştu
Bu yıldan itibaren özel bir ülke gösterimini de programına dahil eden Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ilk gününde Atlas 1948 Sineması'nda Nawras Abu Saleh'in "Alqeed", Wisam Al Jafari'nin "Ambience", Ameen Nayfeh'in "Interference", Ziad Bakri'nin "The Salt Fisherman" ve Anas al-Karmi'nin "100 Balfour Road" filmleri gösterildi.
Gösterim sonrası seyirciyle buluşan "Alqeed" filminin yönetmeni Nawras Abu Saleh, okul döneminde zamlar nedeniyle Muhammed El Kik ile 5 günlük kısa bir açlık grevine girdiklerini ifade etti.
El Kik'in 15 yıl sonra gazeteci olduğunu ve Filistin'i anlattığı için cezaevine alınmasıyla 95 gün süren bir açlık grevine girmesinin filmine ilham verdiğini belirten Saleh, bu filmiyle Filistin sinemasından bir yapımın ilk kez Cannes Film Festivali'nde yer aldığını aktardı.
Bu yıl festivale destek veren kurumlar arasında TRT, THY, Albayrak Medya, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Yunus Emre Enstitüsü de yer alıyor.
Festivalle ilgili detaylı bilgi için de "www.alemlererahmetfilm.com" adresi ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.