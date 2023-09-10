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Kültür

Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te 8-12 Eylül'de 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi veriliyor.

Ahmet Nurduhan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor Kaynak: AJB DOC

Saraybosna

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu AJB DOC çerçevesinde başkent Saraybosna'da 12 Eylül'e kadar sürecek festivalin 3. gününde gazeteci Faris Bajric'in yürüttüğü "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimine bölge ülkelerindeki medya çalışanları ve öğrenciler katılıyor.

AJB DOC eğitimcisi Bajric, eğitimin Al Jazeera Medya Enstitüsünün desteğiyle yapıldığını kaydederek, "Eğitimle genç yazarlara, gazetecilere ve yapımcılara belgesel film çekerken akıllı telefon kullanarak nasıl içerik üretebileceklerine dair genel bir bakış sunmayı hedeflediklerini" belirtti.

Bajric, "Teknoloji, her geçen gün gelişiyor ve akıllı telefonlar belgesel çekimlerinde ve yapımcılığında hatta Hollywood'da bile yaygın olarak kullanılıyor." dedi.

Eğitime katılan gazeteci Harisa Alagic, "Eğitim, bana ilginç geldi ve bu yıl başvurmaya karar verdim. Benim için önemli olacağından ve sonraki çalışmalarımda bana fayda sağlayacağından eminim." diye konuştu.

Katılımcılardan Kemal Softic de eğitimde yeni şeyler öğrenmek için yer aldığını ifade etti.

Kursiyerlerin eğitimin ardından 30 gün içinde akıllı telefonlarıyla çekim yapıp katılabilecekleri belgesel film yarışmasının düzenleneceği ve en başarılı olana 1500 avro ödül verileceği kaydedildi.

24 belgesel gösterilecek

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy yer alıyor.

Bosna Hersek'te 8 Eylül'de başlayan ve 12 Eylül'e kadar sürecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel, izleyenlerin beğenisine sunulacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacını taşıyan festival, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

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