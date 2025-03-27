"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filminin Ankara'daki galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filminin Ankara'daki galası ATO Congresium'da gerçekleştirildi.
Ankara
Çocuklar ve ailelerinin katıldığı film gösterimi öncesinde animasyonun müzikleri, besteleri ve düzenlemelerini yapan Musa Göçmen ve orkestrası, konuklar için şarkılardan örnekler seslendirdi.
TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin galasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalında tanınan çizgi film Akıllı Tavşan Momo'nun filmi üzerine 5 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Güven, "Animasyon kalitesi yüksek, dünya standartlarına erişen bir içerik olduğunu düşünüyoruz. Diğer markalarımız gibi Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip de sinemalarda yer alacak." dedi.
Bayram ve ara tatilde, çocukları sinemalara bu heyecanlı animasyonu izlemeye davet eden Güven, "28 Mart itibarıyla tüm sinemalarda filmimiz yayınlanıyor olacak." ifadesini kullandı.
Filmin Hollywood'da da galasını yaptıklarını ve orada da beğenildiğini belirten Güven, Türk sinema sektörünü dizilerden sonra tüm dünyaya tanıtacak bir animasyona sahip olduklarını söyledi.
Güven, Akıllı Tavşan: Momo'nun devam serisini yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.
"Çocuklar için güzel bir bayram hediyesi oldu"
Filmin yapımcısı Mustafa Karayer de "Çocuklar için güzel bir bayram hediyesi oldu. Ailelere, çocuklarını Akıllı Tavşan: Momo'ya götürmelerini tavsiye ederim." dedi.
Karayer, filmin mesajları ve aksiyonu ile çocukların sevebileceği bir yapım olduğunu belirterek, "Dünyaya sadece dizi filmlerle değil, animasyonla da varız, diyoruz." ifadesini kullandı.
"Türk animasyon filminin ilerleyişi için çok büyük bir adım olacağına inanıyoruz"
Filmin diğer yapımcısı, iş insanı Yusuf Tanık da Akıllı Tavşan: Momo filminde yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.
Tanık, "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Hollywood'da gösterimi sağlanan ilk Türk animasyon çizgi filmi oldu. Orada da çok güzel tepkilerle karşılaştık. Türk animasyon filminin ilerleyişi için çok büyük bir adım olacağına inanıyoruz. Böyle bir filmde de yatırımcı, yapımcı pozisyonunda olduğumuz için mutluyuz." dedi.
"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip"
TRT Çocuk'un 2016'dan bu yana ekranlarda yer alan ve geniş hayran kitlesine sahip sevilen animasyon serisi "Akıllı Tavşan Momo", TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" ile ilk uzun metrajlı sinema filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Filmin yapımcılığını Mustafa Karayer, yönetmenliğini Mahmut Hasan, hikayesini Gül Ebru Turna, senaryosunu ise Serap Özgür üstlendi. "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", 28 Mart'ta Türkiye'de vizyona girecek ve sonrasında ABD başta olmak üzere, dünyada izleyiciyle buluşacak.
Film, Momo'nun en yakın dostu Timtim'i kurtarma girişimi ve ardından değerli arkadaşı Yumi'nin bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılmasıyla başlayan bir kovalamacaya odaklanıyor.
"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filmi olmanın ötesinde, çocuklara hayvan hakları, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel değerleri etkileyici bir hikayeyle aktarıyor. Filmin senaryosu, uzman psikologlar ve pedagogların desteğiyle, çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.