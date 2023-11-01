Aile Yayınları, aileyle ilgili konuları merkezine alan kitapları her yaştan okurla buluşturuyor
Yazar Hatice Kübra Tongar ile yayıncı İsmail Tongar tarafından kurulan Aile Yayınları, hem basılı hem dijital yayın içerikleriyle aile kurumunu korumayı amaçlıyor.
İstanbul
Eylül ayında kurulan yayınevinin her yaştan okura sunduğu yayınlar arasında bebek, gençlik, eğitim ve psikoloji kitaplarıyla çizgi romanlar yer alıyor.
Yayın danışmanlığını Ömer Faruk Paksu'nun üstlendiği kitapların editörlüğünü ise Ayşe Çetintaş yapıyor.
- "Aile, tahrip edildiğini çok derinden tüm toplum olarak hissettiğimiz bir kavram"
Yayınevinin çalışmalarına dair AA muhabirine açıklamada bulunan Hatice Kübra Tongar, uzun zamandır gençler ve çocuklar için heyecanla bir şeyler yapmak istediğini belirterek, başka yazarlarla da bir araya gelerek, bu anlamda bir aile kurmak istediğini söyledi.
Tongar, bugün en çok tahrip edilen kavramın aile olduğunu dile getirerek, "Tahrip edildiğini çok derinden tüm toplum olarak hissettiğimiz bir kavram. Aile kavramının altını doldurabilmek için sıfır yaş bebeklerden, 90 yaşa kadar ulaşmamız gereken ciddi bir çatı var. Bu çatıya ulaşabilmek niyetiyle aileyi tahrip edenlerin karşısında hem alternatif içerikler üretebilmek hem de bu kurumun ne kadar kıymetli olduğunu ürettiğimiz içeriklerle anlatabilmek niyetiyle süreç başladı." dedi.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında farklı yaş grubundaki okurlarına Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplarla yayın hayatına başladıklarını aktaran Tongar, şunları dile getirdi:
"İlk olarak Efendimizi anlatan gül kokulu bebek kitabı yaptık. Türkiye'de ilk defa yapılan bir şeydi bu. Bebeklere Efendimizin hayatını güzel görsellerle, tek tek kısa cümlelerle annelerin onların kulaklarına fısıldayabilecekleri şekilde ve gül kokusuyla hazırladık. Koku hafızasına da hitap edebilmek niyetiyle böyle bir çalışma yaptık. Efendimiz'in hayatını anlatan bir aile kutu oyunu da hazırladık. Çünkü ailede nitelikli zaman gerekiyor diyoruz. Bu kitaplarla olacak ama oyunlar da olsun dedik. Bir masa etrafında elde telefon, tablet olmadan aileyi bir araya getirebilecek içerikler de üretelim istiyoruz."
Tongar, gençler için bir Siyer-i Nebi kitabı da hazırladıklarını kaydederek, "İlk içeriklerimizde 9 yaş ve üzeri için çok maceralı 'Zamansızlık Kapsülü' adını verdiğimiz bir çocuk kitabımız, okul öncesi yine Efendimizin sünnetlerini anlatan bir kitabımız çıktı." diye konuştu.
"Ailenin gündemi olan her şey bizim de gündemimiz olacak"
Yayınevinde aileyle ilgili kitaplar olacağının altını çizen Tongar, şu bilgileri verdi:
"Sadece ebeveynlik, evlilik ilişkisiyle ilgili kitaplar yazmayacağız. Mesela gençlere manga da yapacağız. Çünkü gençliğin sağlam bir noktada durması ailenin bir problemi. Bebek kitapları da yapacağız, bebekler de ailenin bir üyesi. Onun da sağlıklı gelişimi aile kavramının bir problemi. Ailenin gündemi olan her şey bizim de gündemimiz olacak. Uzun yıllardır yayın dünyası içerisinde bir yazar olarak bulunmam aslında şöyle bir avantaj sağlıyor; nelerin eksik kaldığını, nelerin yapıldığını hem bir yazar olarak hem de bir anne olarak hangi konularda dertlendiğimi görebiliyorum. 18 yıllık evli bir hanım olarak da evlilikteki temel problemleri görebiliyorum. Meslek olarak nöropsikoloğum, aile danışmanıyım. Kendi akademik seyrim içerisinde insanların sahadaki temel problemlerini de biliyorum. Dolayısıyla biz de ailenin hakikatini görebilmek, o hakikat üzerine temellendirebilecek işler yapmak duasıyla yola başladık."
Hatice Kübra Tongar, Aile Yayınları'nın temelde yazar merkezli değil, konu merkezli çalışacağının altını çizerek, "Elbette pek çok yazarla devam eden ve yakın zamanda okurlarla buluşacak projeler üzerine çalışıyoruz. Bununla birlikte yazarı ön plana çıkarmaktan ziyade dertli olduğumuz konuları ön plana çıkarmak istiyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz bir cinsiyetsizleştirme furyası, aile kurumunu ciddi şekilde tehdit ediyor. Biz bu konuda dertliysek, kimler bu konuda söz söyleyebilir, ne tarz içerikler üretilmesi gerekir diye süreci yönetmeye, projeler üretmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençler için hazırladıkları manga kitaplarına da değinen Tongar, "Tanıtımlarını yaptığım andan itibaren gençlerden daha çok mesaj alıyorum, heyecanla soruyorlar. Anne babalar şu anda var olan mangaları içerikleri dolayısıyla çok okumalarını tavsiye etmiyorlar. Hem kültürümüze uymuyor hem de manevi değerlerimizle çelişiyor, çizimlerde sıkıntılar var diye. Ama alternatif de bulamıyorlar. İnşallah gençlerin okurken hem eğlenip hem keyif alabilecekleri hem de bir yandan milli, manevi değerlere halel getirmeyecek içerikte mangalarımız çıkacak. Böyle projelerimiz devam edecek." dedi.
"Her alanı dolduracak bir şeyler hazırlamaya gayret ediyoruz"
Yazar Tongar, diğer yayınevlerinden farklı olarak tekli kitaplardan ziyade setler hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Mesela bu ay gündemimize namazı mı taşıdık? O konuda hem bebeğe hem gence hem yetişkine hitap edecek içerikler hazırlayalım istiyoruz. Konular üzerinden giden bir yayıncılık takip etmek istiyoruz. Tek tek kitap yayınladığımızda bir konuda güzel bir içerik sunabilirsiniz ama ailede sadece ebeveynin bilgilenmesi yetmiyor ki, çocuğa da bir şey söylemek lazım ya da sadece çocuğa bir şey söylemeniz yetmiyor. Öğretmenine de ulaşıyor olmanız lazım. Böyle daha bütüncül bakıp, her alanı dolduracak bir şeyler hazırlamaya gayret ediyoruz."
Uzun zamandır Hayy Kitap'la kendi kitap çalışmalarını yürüten Tongar, bundan sonra Aile Yayınları'nın dağıtımını da Hayy Kitap'ın üstleneceğini aktararak, "Hayy Kitap'la birebir insani ilişkiler bağlamında aile gibiyiz. Kalbi muhabbet ve bağımızın olduğu bir yolculuğumuz var. Tüyap Kitap Fuarı'nda da Hayy Kitap'la ortak stantta kitaplarımızla, yazarlarımızla olacağız. Bütün okurlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.