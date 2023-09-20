Dolar
27.04
Euro
28.99
Altın
1,944.29
ETH/USDT
1,626.80
BTC/USDT
27,141.00
BIST 100
7,731.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ahi Şerefeddin Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı

Ahi Şerefeddin Camisi'nin İmamı Süleyman Çalıova, caminin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "gerek devletimizin gerek milletimizin çok hizmeti var, bunları unutamayız ve müteşekkiriz." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Ahi Şerefeddin Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camisi, Ankara Ahi Şerefeddin Camisi (Arslanhane Camisi) ve Afyonkarahisar Ulu Cami, dün Dünya Mirası ilan edildi.​​​​​​​

Ulus'ta yer alan ve yapımı 13. yüzyıla dayanan ahşap malzeme ve desteklerden oluşan cami, listeye Ankara'dan giren ikinci kültür hazinesi oldu. Ankara Kalesi'nin güneyindeki Ahi Şerefeddin veya halk arasında bilinen adıyla Arslanhane Camisi, Anadolu Selçuklu döneminin içi ahşap direkli camileri arasında yer alıyor.

Caminin imamı Süleyman Çalıova, AA muhabirine, caminin manevi atmosferinin misafirler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Camide bulunan mihrabın eşsiz olduğunu belirten Çalıova, "Tevhit ve vahdeti yani İslam'ın özü dediğimiz mesajları içeriyor. Camimizin benzerleri mevcuttur ama mihrabımızın örneği yok. 2007'den bu tarafa hizmet ediyoruz, ecdadımızın bu güzel eserinde. Dün bir arkadaşımız paylaşmış listeye alındığını. Okudum çok mutlu oldum. 2010 ve daha önce yapılan restorasyonlar dahil gerek devletimizin gerek milletimizin çok hizmeti var, bunları unutamayız ve müteşekkiriz. Dünya mirası listesine alınması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

"Türkiye için çok değerli bir kazanım"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de caminin dünya mirası listesine alınmasının Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.

Selçuklu dönemiyle ahşap tavanlı ve ahşap çatılı cami geleneğinin başladığını kaydeden Ödemiş, caminin 13. yüzyılda yapıldığını aktardı.

"Roma dönemi devşirme malzemeleri kullanıldığı için kapısında iki aslan figürü vardır. Bu nedenle halk arasında 'Arslanhane' ismi verilmiştir." diyen Bekir Ödemiş, caminin özel bir teknikle boyandığını da aktardı.

Sanatsal ve estetik değerler taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre, caminin yapılış tarihini veren kitabesi bulunmuyor ancak batı cephedeki giriş kapısının sağındaki duvarda yer alan kitabe, yazı stili açısından 13. yüzyıl başına tarihleniyor ve kitabenin caminin ilk yapılışından kaldığı kabul ediliyor. Minber kitabesinde yer alan 1289-1290 tarihlerinde ise yapının yenilendiği veya onarımının yapıldığı kabul ediliyor.

Ahi Şerefeddin Camisi, zaviyenin batı duvarında bulunan aslan heykellerinden dolayı Arslanhane Camisi olarak da anılıyor. Ahşap oyma sanatının en iyi örneklerinden sayılan caminin ceviz minberinin yanı sıra çini mihrapları, Anadolu'da eşi olmayan birer örnek olarak kabul ediliyor. Caminin ceviz ağacından, kündekari tekniğinde yapılmış minberi, bezemelerde kullanılan malzemeler, yapım teknikleri, sembolik açılımları da sanatsal ve estetik değerler taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi

Benzer haberler

Afyonkarahisar Ulu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı

Afyonkarahisar Ulu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı

Ahi Şerefeddin Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı

Dünya Mirası Listesi'ne iki alanının daha eklenmesiyle Türkiye'deki miras alanı 21'e ulaştı

Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor

Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor

UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na aday Nemrut Jeoparkı'nda 50 jeosit alanı belirlendi

UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na aday Nemrut Jeoparkı'nda 50 jeosit alanı belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet