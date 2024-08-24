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Kültür

Adıyaman'daki 2. Kommagene Bienali'nde "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliği yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen 2. Kommagene Bienali, Nemrut Dağı'nın zirvesinde güneşin doğuşuyla düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

İsmail Kaya  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Adıyaman'daki 2. Kommagene Bienali'nde "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliği yapıldı Fotoğraf: İsmail Kaya/AA

Adıyaman

Valilik ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, 27 ülkeden 54 sanatçı ve çok sayıda katılımcı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izledi.

Bienal kapsamında düzenlenen "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliğinde, Moğol sanatçılar Ulziibat Enkhtur ve Onongua Enkhtur yer aldı.

Buradaki etkinlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle "İyileşmek" temasını işleyen sanatçılar ise "Hep birlikte iyileşelim." çağrısında bulundu.

Bienale katılan şair Yağmur Sunar, iyileşmenin kolektif bir şey olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Danimarka'da yaşayan Japon Shoo Moreyema ise bienali çok sevdiğini ve bunun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kommagene Bienali Küratörü Nihat Özdal da yaşadıkları ağır, sarsıcı ve yıkıcı 6 Şubat depreminden sonra temalarını "İyileşmek" olarak belirlediklerini anlatarak, "Kommagene Bienali bu sene ikinci kez kapılarını açtı. Nemrut, Karakuş Tümülüs, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi tarihi ve arkeolojik alanlar, yine bienal vesilesiyle güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

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