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Kültür

"Adaletin Eli" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday

"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı "Adaletin Eli", aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Melik Fırat Yücel  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
"Adaletin Eli" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.

"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı "Adaletin Eli", aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Eshom ve Ian Nelms kardeşlerin üstlendiği yapımda Orlando Bloom'a Andie MacDowell, Garrett Dillahunt, Scott Haze, Chapel Oaks, Brian Geraghty ve Mo McRae eşlik etti.

Film, yakın zamanda yetim kalan yeğenine bakarak dürüst ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan Cash'in, kasabayı yöneten sadist kadın gangster Big Cat'in yeniden kendisi için çalışmaya zorlamasıyla başlayan mücadelesini konu alıyor.

"Nisan"

İbrahim Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği Erhan Ufak, Canan Nezirova ve Reşhat Kesemenli'nin oynadığı "Nisan", kapısının önünde yavru köpek bulduktan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu alıyor.

"Neandria"

Reha Erdem'in yönetmen koltuğundu oturduğu "Neandria", antik bir kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı genç kadını odağına alıyor.

"Mükemmel Aile"

Güven Kıraç, Didem Balçın, Algı Eke ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı "Mükemmel Aile" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Film, kendi dünyasında yaşayan bir ailenin, yıllardır kendilerinden uzakta yaşayan kızlarının doğum yapacağını öğrendikleri video ile İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkmaları ve sonrasında yaşanan olayları ele alıyor.

"Aile Çıkmazı"

Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yönettiği, Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven, Ruhi Sarı ve Burcu Cavrar'ın rol aldığı "Aile Çıkmazı" haftanın bir diğer komedi filmi olacak.

Senaryosunu Özgür Akçay'ın kaleme aldığı film, yıllar önce gittikleri Mısır'da, kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini işliyor.

"Bana Beni Anlat"

Cem Belevi, Hande Arısoy, Eren Pekgöz, Kahraman Sivri ve Cemal Hünal'ın rol aldığı "Bana Beni Anlat", romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

Fuat Yılmaz'ın senaryosunu yazıp, yönettiği yapım, unutkanlık hastalığına yakalanan genç bir adamın hikayesini işliyor.

"Sır"

Doğuş Arslan'ın yönettiği, Cemal Aşkın Alpçetin, Ayşenur Vatansever ve Fırat Güner'in oynadığı "Sır", dram ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtacak.

"Gece Yüzüşü"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Bryce McGuire'nin üstlendiği "Gece Yüzüşü"nde başrolleri Kerry Condon, Wyatt Russell ve Amelie Hoeferle paylaştı.

Film, kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadının hikayesini sinema perdesine aktarıyor.

"Kara Cin Laneti"

Haftanın yerli korku filmi "Kara Cin Laneti", ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

"Tay 2: Ebabil Takımı", annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eden Tay'ın Kudüs'ten Mekke'ye uzanan hikayesini ele alıyor.

Yuzuru Tachikawa'nın yönettiği Japon yapımı "Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı" da haftanın animasyon filmi olarak izleyiciyle buluşacak.

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