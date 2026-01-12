Dolar
Kültür

83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin California eyaletinde Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Aynur Şeyma Asan, Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara

Beverly Hills kentinde komedyen Nikki Glaser'ın sunduğu programda "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü Hamnet kazanırken "En İyi Animasyon" ödülünü "K-pop Demon Hunters" aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film" kategorisinin kazananı "One Battle After Another" filmiyle Paul Thomas Anderson, "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri şöyle listelendi:

Sinema

Drama Dalında En İyi Film: Hamnet

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yabancı Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: K-pop Demon Hunters

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Orijinal Şarkı: Golden (K-pop Demon Hunters)

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Televizyon

En İyi Televizyon Draması: The Pitt

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Adolescence

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: The Studio

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Seth Rogen (The Studio)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Williams (Dying For Sex)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

Ünlüler, 83. Altın Küre Ödülleri töreninde ICE karşıtı rozetler taktı 

Altın Küre Ödülleri töreninde aralarında Mark Ruffalo ve Ariana Grande'nin de bulunduğu bazı ünlü isimler, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini protesto eden rozetler taktı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83.'sü düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreninde ünlü isimler, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla vurmasına ICE'yi protesto eden rozetle tepki gösterdi.

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, Wanda Sykes ve Natasha Lyonne kırmızı halıda rozetleri takarken, Jean Smart ve Ariana Grande ise balo salonuna girdikten sonra rozetleri yakalarına iliştirdi.

Ünlüler tarafından kullanılan siyah beyaz rozetlerde "ICE dışarı" ve "İyi ol" gibi sloganlar yer aldı.

"Bu tamamen tabandan gelen bir hareket"

"ICE dışarı" sloganlı rozet fikrinin, ABD'de çalışan hakları ve ekonomik adalet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Working Families Power'dan Nelini Stamp ile göçmen hakları alanında faaliyet yürüten Latino odaklı sivil toplum kuruluşu Maremoto Genel Müdürü Jess Morales Rocketto arasında yapılan bir mesajlaşma sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Stamp, "Sivil toplumun, toplumun her kesiminin, sesini yükseltmesi gerekiyor. Sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Eğlence sektöründe çalışanlara ihtiyacımız var. Toplumu yansıtan insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı rozet eyleminin organizatörlerinden Morales Rocketto ise, "Bu tamamen tabandan gelen bir hareket." dedi.

Söz konusu eylemin organizatörleri, Minneapolis'te, göçmenlere yönelik operasyon sırasında ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Renee Nicole Good ve ICE tarafından vurularak hayatını kaybeden diğer kişilerin isimlerinin kamuoyunun bilmesini sağlamak için ödül sezonu boyunca kampanyayı sürdürme sözü verdi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

