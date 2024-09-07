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Kültür

743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde "Yörük Sahnesi" kuruldu

Yurdun dört bir yanından gelen Yörük grupları, ilk kez kurulan ikinci sahnede yöresel oyunlar, müzik dinletisi ve aşık atışmalarıyla etkinliği renklendirdi.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde "Yörük Sahnesi" kuruldu Fotoğraf: Atahan Gezer - AA

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede, Yörükler performanslarını sergiledi.

İzmir, Isparta, Muğla ve Eskişehir gibi illerden gelen Yörük grupları, sırayla çıktıkları, bir günlüğüne kurulan sahnede yöresel oyunlarını oynadı, müzik dinletisi ile aşık atışması gösterileri sundu. Şenlikleri renklendiren organizasyonda, Kazakistan ve Irak'tan gelen Türkmen sanatçılar da sahne aldı.

Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Fadime Uzun, AA muhabirine, şenliklerde her yıl kültürel değerlerini sergilemek istediklerini, ancak yoğunluk nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Bu sene farklı bir sahne kurulması için ilgili makamlara başvurduklarını belirten Uzun, "Sağ olsunlar, Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız, 'Sizler için çadırların arasına bir Yörük sahnesi kuralım. Herkes kendi başına çalıp söylemesin' dediler. Biz de sahneye çıkacakları sıraya koyduk. Yörükler hangi gösterileri gerçekleştirmek istiyorlarsa burada yapıyorlar." diye konuştu.

Uzun, önceden etkinlikte katılımcıların çadırlarında oyunlarını sergilediklerini, bu nedenle çoğu kişiye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Kültürel değerleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uzun, "Seneye bu sahnenin 3 gün boyunca kurulmasını istiyoruz. Seyirciler çoğalmaya başladı. Nice 743'üncü yıllara olmasını diliyorum." dedi.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın sona erecek.

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