7. Etnospor Kültür Festivali'nde 6 ülkeden gençler kahvelerini ikram etti
7. Etnospor Kültür Festivali'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayesinde 6 ülkeden gençler kendi kültürlerine özgü kahveleri ikram etti.
İstanbul
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde, Türk kahvesinin yanı sıra Filistin, Kolombiya, Irak, Etiyopya ve Boşnak kahveleri katılımcılara sunuldu.
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YTB'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, katılımcıların değişik kültürlere ait kahveleri bir arada görmesi ve tatmasına imkan tanırken, farklı kıtalara ait kahve lezzetleri buluştu.
"Kolombiya kahvesi sert ve kalitelidir"
Kolombiyalı Fernando Mora Florez, AA muhabirine, ülkesinin dünyaca ünlü kahvesi hakkında, "Kolombiya kahvesi sert bir kahvedir. Meşhurdur ve dünyanın en yüksek kaliteye sahip kahvelerindendir çünkü kahve ağaçları yüksek dağlarda yetiştirilir." dedi.
Florez, "Burada Kolombiya kahvesiyle Etnospor Kültür Festivali'nde ülkemizi temsil ediyoruz. Ayrıca YTB'nin Türkiye Burslarını alan Kolombiyalı öğrenciler olarak bulunuyoruz." diye konuştu.
7. Etnospor Kültür Festivali'nde, Türk kültürü başta olmak üzere farklı kültürlere ait daha önce bilmediği birçok şeyi öğrendiğini ifade ederek, atlı gösterileri "ilginç bulduğunu" söyledi.
"Boşnak kahvesi, çok beğeniliyor"
Boşnak katılımcı Sara Alic, ülkesine özgü kahveyi hazırlayarak ziyaretçilere ikram ettiklerini belirterek, yoğun ilgi gördüklerini kaydetti. Alic, "Boşnak kahvesi çok beğeniliyor ve seviliyor. Türk kahvesine benziyor ancak tadı daha yumuşak." dedi.
Türkçe ve Boşnakçada kahve ve cezve kelimelerinin ortak olduğunu ifade eden Alic, kahvenin yanında çikolata veya şeker yediklerini aktardı.
Alic, 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki bütün çalışmaları başarılı bulduğunu dile getirirken, en çok okçuluk etkinliğini beğendiğini söyledi.
Irak'ta iki çeşit kahve içiliyor
Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen Türkiye'de yüksek lisans öğrencisi olan Ghasaq wed Fadhil, "Öncelikle, bu menengiç kahvesi Irak'ın kuzeyinde içiliyor. Orta ve güney kesimde ise Türk kahvesine benzer acı bir kahve içiyoruz." dedi.
Irak'ta farklı kahve kültürlerinin bir arada olduğunu belirten Fadhil, "İnsanlar kahvemizi çok beğendiler, menengiç kahvemiz güzel ve hafif." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.