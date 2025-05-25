Dolar
39.01
Euro
44.43
Altın
3,344.13
ETH/USDT
2,542.50
BTC/USDT
108,271.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi’nde Monaco ile oynadıkları final karşılaşmasının ardından Etihad Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

7. Etnospor Kültür Festivali'nde 6 ülkeden gençler kahvelerini ikram etti

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayesinde 6 ülkeden gençler kendi kültürlerine özgü kahveleri ikram etti.

Çağrı Koşak  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
7. Etnospor Kültür Festivali'nde 6 ülkeden gençler kahvelerini ikram etti

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde, Türk kahvesinin yanı sıra Filistin, Kolombiya, Irak, Etiyopya ve Boşnak kahveleri katılımcılara sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

YTB'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, katılımcıların değişik kültürlere ait kahveleri bir arada görmesi ve tatmasına imkan tanırken, farklı kıtalara ait kahve lezzetleri buluştu.

"Kolombiya kahvesi sert ve kalitelidir"

Kolombiyalı Fernando Mora Florez, AA muhabirine, ülkesinin dünyaca ünlü kahvesi hakkında, "Kolombiya kahvesi sert bir kahvedir. Meşhurdur ve dünyanın en yüksek kaliteye sahip kahvelerindendir çünkü kahve ağaçları yüksek dağlarda yetiştirilir." dedi.

Florez, "Burada Kolombiya kahvesiyle Etnospor Kültür Festivali'nde ülkemizi temsil ediyoruz. Ayrıca YTB'nin Türkiye Burslarını alan Kolombiyalı öğrenciler olarak bulunuyoruz." diye konuştu.

7. Etnospor Kültür Festivali'nde, Türk kültürü başta olmak üzere farklı kültürlere ait daha önce bilmediği birçok şeyi öğrendiğini ifade ederek, atlı gösterileri "ilginç bulduğunu" söyledi.

"Boşnak kahvesi, çok beğeniliyor"

Boşnak katılımcı Sara Alic, ülkesine özgü kahveyi hazırlayarak ziyaretçilere ikram ettiklerini belirterek, yoğun ilgi gördüklerini kaydetti. Alic, "Boşnak kahvesi çok beğeniliyor ve seviliyor. Türk kahvesine benziyor ancak tadı daha yumuşak." dedi.

Türkçe ve Boşnakçada kahve ve cezve kelimelerinin ortak olduğunu ifade eden Alic, kahvenin yanında çikolata veya şeker yediklerini aktardı.

Alic, 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki bütün çalışmaları başarılı bulduğunu dile getirirken, en çok okçuluk etkinliğini beğendiğini söyledi.

 Irak'ta iki çeşit kahve içiliyor

Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen Türkiye'de yüksek lisans öğrencisi olan Ghasaq wed Fadhil, "Öncelikle, bu menengiç kahvesi Irak'ın kuzeyinde içiliyor. Orta ve güney kesimde ise Türk kahvesine benzer acı bir kahve içiyoruz." dedi.

Irak'ta farklı kahve kültürlerinin bir arada olduğunu belirten Fadhil, "İnsanlar kahvemizi çok beğendiler, menengiç kahvemiz güzel ve hafif." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşmesine ilişkin paylaşım
İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları finalleri Gaziantep'te yapılacak
Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Benzer haberler

7. Etnospor Kültür Festivali'nde 6 ülkeden gençler kahvelerini ikram etti

7. Etnospor Kültür Festivali'nde 6 ülkeden gençler kahvelerini ikram etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuklar, gençler atalarının sporlarıyla bağlantı kuruyor, geleceğe hazırlanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

"7. Etnospor Kültür Festivali"ndeki stantlar kültürel mirası yaşatıyor

"7. Etnospor Kültür Festivali"ndeki stantlar kültürel mirası yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet