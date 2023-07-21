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Kültür

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Lucia di Lammermoor prömiyeriyle sona erdi

Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Gaetano Donizetti'in üç perdelik trajik operası "Lucia di Lammermoor" prömiyeriyle sona erdi.

Ömer Evren Atalay  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Lucia di Lammermoor prömiyeriyle sona erdi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Efes Antik Kenti, Büyük Tiyatro'daki prömiyerde İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları Eylem Demirhan Duru, Cengiz Sayın ve Burak Dabakoğlu rol aldı.

Rejisörlüğünü Carlos Vilan yaptığı, Sir Walter Scott'un "Lamermoor Gelini" adlı tarihi romanından uyarlanan eser, tarihi atmosferi dolduran sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen "Yaz Festivalları" 5-17 Ağustos'ta Uluslararası Bodrum Bale Festivali ve 4-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ile devam edecek.

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