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Kültür

5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.06.2022
5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Ziraat Bankası'nın kurduğu stant, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ebru sanatının öğretildiği Ziraat Bankası standında vakit geçiren çocuklar, hazırlanan masalarda önce ebru sanatı ile ilgili kısa süreli eğitim aldı. Daha sonra ebru teknesinin başına geçerek kendi eserlerini oluşturan minikler, eğitmenlerin yönlendirmesi ve yardımlarıyla kendi desenlerini hayata geçirdi.

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