5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi.
İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Ziraat Bankası'nın kurduğu stant, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.
Ebru sanatının öğretildiği Ziraat Bankası standında vakit geçiren çocuklar, hazırlanan masalarda önce ebru sanatı ile ilgili kısa süreli eğitim aldı. Daha sonra ebru teknesinin başına geçerek kendi eserlerini oluşturan minikler, eğitmenlerin yönlendirmesi ve yardımlarıyla kendi desenlerini hayata geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.