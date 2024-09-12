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Kültür

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyici hedefleniyor

Antalya'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, "Aida" ve "Tosca" operaları, "Kuğu Gölü", "Carmen ve Tango Ateşi" balesi ile "Opera Gala Gecesi Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

Zehra Tekeci  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyici hedefleniyor

Antalya

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne 12 binin üzerinde izleyicinin katılması hedefleniyor.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Antalya'da bu yıl 31'incisi düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", yarın perdelerini aralayacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik "Aida" operasıyla başlayacak festival, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

DOB Genel Koordinatörü ve sanatçısı Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, festivalin 31 yıldır Aspendos Antik Tiyatrosu'nda birbirinden özel opera ve baleleri, uluslararası toplulukları seyircilerle buluşturduğunu söyledi.

Bu yıl yine titizlikle çalışarak çok özel bir festival hazırladıklarını belirten Sırmalı, "Aspendos'u özel kılan 2 bin yıllık antik tiyatroda oynanması, sahnesi ve izleyici kapasitesinin çok büyük olması. Dolayısıyla burada klasik müzik ve opera repertuvarının en büyük, en görkemli eserlerini sahneleyebilme fırsatı yakalıyoruz. Bu yıl yine çok özel bir festival hazırladık. Örneğin bu sene yine 'Aida' operasını, 'Kuğu Gölü' balesini sahneleyeceğiz. Bunlar çok dev prodüksiyonlar, büyük bütçeli ve sanatsal olarak çok üst düzeyde eserler." diye konuştu.

"İzleyici sayımız her geçen yıl artıyor"

DOB Genel Müdürlüğünün tüm festivallerinde en görkemli eserleri seyirciyle buluşturduğunun altını çizen Sırmalı, Aspendos'un da Avrupa'da ve dünyada bulunduğu yer itibarıyla en büyük festivallerden biri olduğunu vurguladı.

Festivalin Türk sanatseverlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi gördüğüne değinen Sırmalı, şöyle devam etti:

"Kente tatil yapan turistlerimiz böyle bir sanatsal festivali kaçırmak istemiyor. Kar amacı güdülmediği için ücretlerimiz Avrupa'daki emsallerine oranla biraz daha düşük durumda çünkü bizler sanatı halka ulaştırma hedefiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. İzleyici sayımız her geçen yıl artıyor. Her yıl daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Aspendos'ta yaklaşık 11 bin 300 seyirci ağırlamıştık. Bu sene 12 bin seyircinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

"Çok görkemli ve yoğun bir program hazırladık"

Antalya DOB Müdürü ve Festival Başkanı Akın Ulutaş ise 1994'ten bu yana düzenlenen festivalin Avrupa'nın 6 büyük festivalinden biri olduğunu söyledi.

Seyirciyle buluşmayı heyecanla beklediklerini belirten Ulutaş, "Bu yıl yine sanatseverlerimiz için çok görkemli ve yoğun bir program hazırladık. 13 Eylül'de açılışı görkemli 'Aida' operasıyla yapacağız. Ardından 'Opera Gala Gecesi Konseri' ve 'Kuğu Gölü' balesi sahnelenecek. Dünyaca ünlü Kazakistan Astana Bale Topluluğu festivalde 'Carmen ve Tango Ateşi' eserini sergileyecek. Festivalimizin finalini 'Tosca' operasıyla yapacağız. Festivalde yurt dışından 3 solist sanatçı da bizlerle olacak. Bu yıl 'Aida' ve 'Tosca' operalarında dünyaca ünlü yabancı solist sanatçılarımızı ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Her yıl dünyaca ünlü opera sanatçılarını davet ederek festivali çeşitlendirdiklerine dikkati çeken Ulutaş, ilerleyen yıllarda yabancı sanatçıların yer aldığı temsilleri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ulutaş, bu yıl DOB bünyesindeki festivallerin izleyici sayısında rekorlar kırdığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene tüm festivallerimiz rekora koşuyor. Yılın son festivali de Aspendos olacak. Bu sene 11 bin izleyici sayısını geçmeyi, her sene olduğu gibi rekoru hedefliyoruz. Zaten son 3 sezondur hep rekor seviyeye ulaşmıştık. Festivalle ilgili yoğun bir tanıtım çalışması yürüttük. Sadece kentimizde değil, çevre illerde hatta İstanbul'da bile festivalin 40 lokasyonda tanıtımı yapılıyor çünkü Antalya Türkiye'nin turizmde gözbebeği olduğu için festival kültür turizmine de katkı sağlıyor. O yüzden tüm Türkiye'den, kentimizden yerli ve yabancı turistler katılım sağlıyor."

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