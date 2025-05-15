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Kültür

21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 17 Mayıs'ta Manisa'da başlayacak

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen "21. Çocuk Filmleri Festivali", 17-21 Mayıs arasında Manisa'da minik sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 17 Mayıs'ta Manisa'da başlayacak

İstanbul

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, festival, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Forum Magnesia AVM Cinens Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen festival, çocuklara özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Festival, film gösterimlerinin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle çocuklara eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak.

Festival programındaki filmler arasında "Cesur Panda: Görevimiz Afrika", "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", "Kardeş Takımı 2", "Dedektif Sun ve Ekibi", "Yumurtalar Firarda: Buz Macerası", "Cesur Yaga ve Sihirli Dünya", "Ozi: Doğanın Koruyucusu", "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Cesur İtfaiyeci", "Ejderham ve Ben", "Benim Tatlı Diş Perim" ile "Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu" yer alıyor.

21. Çocuk Filmleri Festivali programına dair bilgi, "cocukfestivali.com" adresinden edinilebilir.

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