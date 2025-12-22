Dolar
Kültür

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.

Sefa Bilgitekin  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı

Ankara

TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kelime/kavramların, "dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" olduğu kaydedildi.

22 Aralık'ta başlayacak oylama süreci, 28 Aralık saat 17.30'da sona erecek.

Oylamaya katılmak isteyenler, "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilecek.


Başkentte "Dünya Türk Dili Ailesi Günü Paneli" düzenlendi

