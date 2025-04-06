"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nde okuma kültürü ele alındı
2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nde "Okuma Kültürü, Deneyim Tasarımı ve Kütüphanelerin Topluma Etkisi" başlıklı panel düzenlendi.
İstanbul
Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen paneli yöneten Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, "Üreten Kütüphane-Okuma Kültürü İlişkisi" başlıklı konuşma yaptı.
Üreten kütüphane kavramına değinen Yılmaz, "Kütüphane, tarihte ortaya çıktığından bugüne bir ana işleve sahiptir. Bir kütüphaneyi kütüphane yapan temel unsur, bilgidir. Kütüphane bir bilgi kurumudur. Bizim bu noktadan uzaklaşmamamız gerekiyor, ne yaparsak yapalım biz bir bilgi kurumuyuz." dedi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, "Bilgi Hizmeti Üreten Kütüphanelerden Bilgi Okuryazarı Nesillere" başlıklı konuşmasında, geleceğin mesleklerine ilişkin bilgiler vererek, "Kütüphaneciler olarak bu kadar çok sayıdaki yeni meslekler için çalışmak durumundayız. Bu mesleklerle geleceği kurabilmek için kütüphaneciler olarak kendimizi geliştirmek durumundayız, bunun farkındayız." ifadesini kullandı.
Yeni teknolojilerden yararlanmak kadar okuma kültürünü geliştirmenin de vazgeçilmez bir amaç olduğunu vurgulayan Sert, "Kendimizi geliştirmek, satır aralarını okuyabilmek, başka yazarlarla sohbet edebilmek için okumaya ihtiyacımız var. Yeni bilgileri kazanabilmek, başkalarıyla farklı bilgileri paylaşabilmek için okumaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
Sert, kütüphanelerin bilginin birikimli olarak ilerlemesinde önemli rol oynadığını, kütüphaneler ve arşivler sayesinde geçmişten bugüne kadar gelen bilginin birikimli olarak yeni nesillere aktarıldığını kaydetti.
"Okuma kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz"
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, "Dijital Çağda Okuma Kültürünü Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşmasında, okuma kültürünün var olması için önce temel okuryazarlığın kazanılması sonra da bunun bir alışkanlığa dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Eleştirel okuma becerisine dönüşen okumanın bir yaşam biçimine dönüşmesinin de önemli olduğunu ifade eden Aslıyüksek, "Biz kütüphaneciler olarak okuma kültürünün toplumumuzda yaygınlaşması için çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Gençlerin ve çocukların yanı sıra orta yaş grubunun da artık teknolojiyi ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığını dile getiren Aslıyüksek, "Oyunlar, elektronik kitaplar, podcastler gibi birçok alternatif var. Aslında bunlar da okuma kültürünün unsurları ve bunlar da bize bilgi kazandırıyor. Fakat biz bilgi okuryazarlığı davranışını sürdürmeyi sağlamak için farklı gayretlere de girmek durumundayız." görüşünü paylaştı.
Aslıyüksek, kütüphaneciler için son zamanlarda yapay zeka destekli hizmetler, dijital kapsayıcılık ve robot kütüphaneciler gibi birçok kavramın gündeme geldiğini, kütüphanelerde teknolojik araçların kullanılmaya başlandığını ve bütün bunlarla aslında üreten kütüphanelerin hedeflendiğini anlattı.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Aydın, "Kütüphane Diplomasisinin İtici Gücü Olarak Kütüphaneler" başlıklı konuşmasında okuma kültürünün Türkiye'de ve yurt dışındaki uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaştı.
Kültürel diplomasi kavramına değinen Aydın, "Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşmenin etkisi, bilgiye erişim ve bilginin kullanılmasıyla ilgili fırsatları zirveye çıkardı. Uluslararası ilişkiler alanında kamuoyunu ikna etmek üzere onları daha bilinçli ve daha belirleyici bir hale getirdi. Bu dönüşümde devletler, kurumlar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları halkların nezdinde bir meşruiyet kazanmak adına yeni stratejilere ihtiyaç duymaya başladı. Bu stratejilerden biri de kültürel diplomasiyi yumuşak güç olarak kullanma stratejisiydi. Yumuşak güç dediğimizde ilk aklımıza gelen kurum da kütüphaneler." diye konuştu.
61. Kütüphane Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nde kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri çeşitli programlarla ele alınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.