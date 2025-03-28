13. Boğaziçi Film Festivali'nin yeni tarihleri açıklandı
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan "Boğaziçi Film Festivali", 7-14 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana aralıksız süren yolculuğu ile sinema tutkunlarını bir araya getiren festival, Türkiye'nin en dinamik film festivallerinden biri olmayı amaçlıyor.
Ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir sinema platformu sunan Boğaziçi Film Festivali, dünya sinemasından önemli yapımları bu yıl da Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Sektör profesyonelleri için verimli bir ortam sunan festival, film gösterimlerinin yanı sıra özel etkinlikler, söyleşiler ve atölyelerle dolu zengin bir programla izleyicileri ağırlayacak.
Festivale dair tüm güncel bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.