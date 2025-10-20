Dolar
"13. Boğaziçi Film Festivali"nin afişi yayımlandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "13. Boğaziçi Film Festivali"nin afişi yayımlandı.

Hilal Uştuk  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
"13. Boğaziçi Film Festivali"nin afişi yayımlandı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında gerçekleştirilecek festivalin afişi Yasin Ünlüsoy tarafından tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlüsoy, afişte Boğaziçi Film Festivali’nin kalbinin attığı Beyoğlu'ndan ilham aldığını, Beyoğlu’nun hem görkemli hem de kırılgan yüzünün, tıpkı sinema gibi çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Ünlüsoy, geçmişle bugünü, geleneksel estetikle çağdaş dili bir araya getiren bir kompozisyon kurduğunu aktararak, "Poster üzerinde her desen, her parça İstanbul’un kendisinden bir iz taşıyor. Tarihi yapı cepheleri, duvar süslemeleri, minyatür motifleri, sinema salonlarının ruhu… Hepsi bir araya geldiğinde bir film şeridi gibi akıyor." ifadelerine yer verdi.

Matrakçı Nasuh'un şehir minyatürlerinden esinlenerek kentleri birer hikayenin başlangıcı gibi resmettiğini kaydeden Ünlüsoy, "Kırmızı ve mavi tonlarını Boğaziçi'nin iki yakasını, farklı dünyaları buluşturan bir festivalin enerjisini temsil etmesi için kullandım. Sonuçta ortaya hem sinemanın hem de İstanbul’un ruhunu taşıyan, karmaşık ama tutkulu bir afiş çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek festival 7-14 Kasım'da gerçekleşecek.

