Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,904.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 6 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk   | 22.10.2020
'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, arapcakitapgunleri.com üzerinden izlenebilecek.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen kitap günleri, eş zamanlı olarak Youtube'dan da canlı yayınlanacak.

İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller çevrimiçi olarak okurlar tarafından takip edilebilecek.

İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası, Türkiye merkezli bir organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını amaçlayan etkinlik, 12 Kasım'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

'Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri' 6 Kasım'da başlayacak

Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara açılıyor

İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 9,8 milyon dolara alıcı buldu

8. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

8. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

Oscar ödüllü Russell Crowe 'Dengesiz'le beyazperdede

Oscar ödüllü Russell Crowe 'Dengesiz'le beyazperdede
'Hayaletler' Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü

'Hayaletler' Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü