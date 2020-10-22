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Kültür Sanat

Uluslararası Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun’un milli sporcu Şahika Ercümen’in Gilindire Mağarası’nda suya dalış rekoru sırasında çektiği fotoğraf, spor kategorisinde birinciliği elde etti

Ali Cura   | 22.10.2020
Uluslararası Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Moskova

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda tekil spor kategorisinde birinci oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın organize ettiği programda yarışmayı kazananlar açıklandı.

Haber, spor ve portre kategorilerinde düzenlenen yarışmada, bu yıl 75 ülkeden 5 binden fazla çalışmanın arasından seçim yapıldı.

Yarışma sonucunda Rusya, Türkiye, İngiltere, İspanya, Haiti, Brezilya, Güney Afrika, Fransa, İtalya, ABD, Belarus, Çin, Hindistan, Bangladeş, Macaristan, Almanya, Avusturya ve İran’dan katılan fotoğrafçıların çalışmaları ödül aldı.

Türkiye’den AA foto muhabiri Şebnem Coşkun’un "Gilindire Mağarası-Tek Nefes" isimli fotoğrafı yarışmada tekil spor kategorisinde birinciliği elde etti.

Coşkun’un eserinde, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen’in Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda paletsiz kategoride tek nefeste 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdığı dalışın su altındaki görüntüsü yer aldı.

2018’de düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda da Şebnem Coşkun’un, Eminönü’nde bir sanat merkezinin çatısında martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin görüldüğü "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğrafı "Benim Gezegenim" adlı kategoride "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

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