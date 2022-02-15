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Kültür

Ultra lüks kruvaziyer, deneme turu için Kuşadası'na geldi

Suya indirildikten sonra deneme turuna çıkan ultra lüks kruvaziyer, Kuşadası'ndaki limana demir attı.

İbrahim Uzun   | 15.02.2022
Ultra lüks kruvaziyer, deneme turu için Kuşadası'na geldi

Aydın

Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı 'Silver Dawn' isimli kruvaziyer gemisi geldi. Kısa süre önce suya indirilen ve deneme seferi kapsamında Kuşadası limanına yanaşan gemi, 3 gün boyunca gıda ve yakıt ikmali gerçekleştirecek.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin toplam 400 ton yakıt alacağını söyledi.

Geminin 596 yolcu kapasiteli olduğunu hatırlatan Güngör, "212 metre uzunluğundaki ultra lüks kruvaziyer gemisi yolculu olarak Nisan 2022'de seferlerine başlayacak. 26 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Kuşadası limanına tekrar uğrayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte yolculu olarak da gelmelerini temenni ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

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