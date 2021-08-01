Türk müziğinin güler yüzü: Osman Yağmurdereli
Türk izleyicisinin hafızasında gülümseyen yüzünün yanı sıra yorumladığı "Eller Eller" ve "Bir Bir Birilerine" eserleriyle yer edinen Osman Yağmurdereli'nin vefatının ardından 13 yıl geçti.
İstanbul
55 yıllık yaşamına çok sayıda dizi ve film sığdıran Osman Yağmurdereli, 6 Şubat 1953'te Trabzon'da dünyaya geldi.
Demokrat Parti ile Adalet Partisi kurucularından 12. Dönem Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli ile Selma Yağmurdereli'nin oğlu olan sanatçı, ilkokul 3. sınıfa kadar Trabzon Kurtuluş İlkokulu'nda, daha sonra Ankara Kavaklıdere İlkokulu'nda okudu. Yağmurdereli, orta ve lise eğitimini Namık Kemal Lisesi Yenişehir Koleji'nde tamamladı.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü 1973'te bitiren sanatçı, bir süre öğretmenlik yaptı, 1975'te, yorumcu sanatçı olarak müzik kariyerine başladı. Yağmurdereli, 1990'da "Nişan yüzüğü", 1992'de "Sarışın" adlı albümü müzikseverlerle buluşturdu.
Kıbrıs şarkısı "Bir bir birilerine" ve "Eller eller" eseriyle tanınırlığı artan sanatçı, bir süre Ankara gazinolarında şarkı söyleyen sanatçı, şarkıcı Faruk Tınaz‘ın ısrarıyla İstanbul'a geldi. Yağmurdereli ve Tınaz, Kamil Sönmez ve Asım Ekren ile aynı evde yaşadı.
Osman Yağmurdereli, oyunculuğa da adım atarak, "İz Peşinde" ve "Bizim Mahalle" dizileriyle "Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmlerinde rol aldı.
TRT'nin sevilen dizilerinden İz Peşinde'de canlandırdığı "Komiser Esat" karakteriyle, ününü katlayan sanatçı, "Aşkım Aşkım", "Dicle", "Elveda Derken", "Sessiz Gemiler", "Karınca Yuvası", "Sev Kardeşim", "Köpek", "Kınalı Kar", "Melekler Adası", "Hırçın Menekşe", "Serseri", "Baldız Geliyorum Demez", "Yılan Hikayesi", "Marziye", "Sakin Kasabanın Kadını", "Yalan", "Yeni Bir Yıldız", "Ay Işığında Saklıdır", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Nefes Alamıyorum", "Bizim Mahalle", "Bir Kadın Düşmanı" ve "Duygu Çemberi"nin de aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlendi.
Yönetmen Taner Akvardar, Yağmurdereli'nin "Misi" isimli kitabını aynı adla 2005'te mini dizi yaptı.
Başarılı sanatçı, 1987'de dönemin ANAP Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy'un kız kardeşi Esin Atasoy ile evlendi.
Film yapım şirketi Yağmur Ajans'ı 1988'de kuran Yağmurdereli, Kerime Nadir'in "Samanyolu" adlı eserini dizi haline getirip TRT‘ye sattı.
Uğur Arslan'ın sevilen şiirinden, televizyona uyarlanan "Karagümrük Yanıyor", 2006'da Osman Yağmurdereli’in yapımcılığında izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Yağmurdereli'nin kaleme aldığı, Hilal Saral'ın yönettiği dizide, Uğur Arslan, Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta ve Kamil Sönmez rol aldı.
"Devlet Sanatçısı'" unvanı da taşıyan yapımcı Osman Yağmurdereli, 5 yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Yapımcı Ödülünü" nün sahibi oldu.
Sanatçı, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge milletvekili seçildi. Bir dönem Trabzonspor Basın Sözcülüğünü de yapan Yağmurdereli, 2 Ağustos 2008'de İstanbul’da kanser hastalığı nedeniyle 55 yaşında hayata veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.