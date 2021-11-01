Dolar
9.52
Euro
11.03
Altın
1,787.22
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,532.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Liderler Zirvesi düzenleniyor. Katılımcılar salona giriş yapıyor.
logo
Kültür

TRT Çocuk, yenilenen yüzü ve içerikleriyle 13. yaşını kutluyor

TRT Çocuk'un "Z Takımı", "Bulmaca Kulesi", "Aslan", "Doru", "Pırıl", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Maysa ve Bulut", "Elif ve Arkadaşları", "Ege ile Gaga" ve "Erdem" isimli çizgi filmleri 13. yılında yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Aybüke İnal Kamacı   | 01.11.2021
TRT Çocuk, yenilenen yüzü ve içerikleriyle 13. yaşını kutluyor

Ankara

TRT Çocuk 13. yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, kanalın pedagojik denetimden geçirilen içerikleri, mobil oyun ve uygulamaları, beyaz perdedeki başarısı, sosyal medyadaki gücü ve okurlarının ellerinden düşürmediği dergisiyle daima çocukların sevgisini kazandığı belirtildi.

TRT Çocuk'un yayın hayatına başladığı 1 Kasım 2008'den bu yana farklı içeriklerle çizgi film yelpazesini genişlettiği aktarılan açıklamada, kanalın bugünden itibaren değişen yeni logosu, ekran tasarımı ve çizgi filmlerinin yeni bölümleriyle izleyicinin beğenisine sunulduğunu belirtildi.

Açıklamada, ekran tasarımının hazırlık sürecinde çocukların mutluluğunun öncelendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm çocukların penceresinden bakabilmek için yaş grupları, kendine özgü ilgi, merak, ihtiyaç ve pedagojik gelişim düzeylerine göre belirlendi ve renk paletleri dahil tüm detaylar üç gruba ayrıldı. Kimlik oluşturulurken 'arkadaş ol', 'gelişimi destekle' ve 'harekete geç' mottoları benimsendi. Temel eğitim, sanat, fantastik, bilim ve teknoloji, spor, müzik, macera, oyun, deney, keşif, komedi, doğa ve tarih alanları için ayrı ayrı düzenlenen çalışmalar bugün itibarıyla TRT Çocuk ekranında yerini aldı."

Sevilen çizgi filmler yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak

"Z Takımı", "Bulmaca Kulesi", "Aslan", "Doru", "Pırıl", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Maysa ve Bulut", "Elif ve Arkadaşları", "Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga" ve "Erdem" isimli çizgi filmlerin yeni serüvenleriyle TRT Çocuk ekranında izleyicileriyle buluşacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Çocuk izleyicileri, 'Z Takımı'nın portal yolculuğundan uzayda aşçılık maceralarına, satranç turnuvalarından futbol maçlarına kadar çıktığı her serüvende kahramanlara eşlik edecek. Çocuklar ve ebeveynler tarafından ilgiyle takip edilen kanal, Ege ile Gaga çizgi filminin devamı niteliğinde hazırlanan 'Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'yı da ekrana getirecek.

Kitapların macera dolu dünyasına adım atan Erdem'in hikayesinde ise Erdem, Ördek ve Zepi yıldızlar arası seyahatlerden denizlerin en dibine, en doğudan en batıya giderek her bölüm bambaşka bir serüvene koşacaklar. Sevilen kahramanların yeni maceraları bugünden itibaren çocuklarla buluşacak."

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da TRT Çocuk'un 13. yaşı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yediden yetmişe herkesin sevdiği içerikleri, dergisi, kitapları, lisanslı ürünleri, mobil oyunları ve uygulamaları ile TRT'nin en değerli markalarından birisi olan TRT Çocuk, 13'üncü yaşına yeni logosu, yeni görselleri ve yepyeni bölümlerle giriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 670'e çıktı

Benzer haberler

TRT Çocuk, yenilenen yüzü ve içerikleriyle 13. yaşını kutluyor

TRT Çocuk, yenilenen yüzü ve içerikleriyle 13. yaşını kutluyor

TRT World 6. yaşını kutluyor

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Ziyad Varol atandı

TRT World, Kıbrıslı Türklerin hayatta kalma mücadelesini dünyaya anlatacak

TRT World, Kıbrıslı Türklerin hayatta kalma mücadelesini dünyaya anlatacak
TRT ortak yapımı 12 film 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak

TRT ortak yapımı 12 film 9. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak
Fikret Kuşkan ile Özge Borak, TRT'nin mini dizisi 'Akif'te başrolü üstlendi

Fikret Kuşkan ile Özge Borak, TRT'nin mini dizisi 'Akif'te başrolü üstlendi