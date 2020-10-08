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Kültür Sanat

TRT 1'in yeni dizisi 'Gönül Dağı' 17 Ekim'de başlıyor

TRT 1'in yeni dizisi "Gönül Dağı" 17 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Esad Şani   | 08.10.2020
TRT 1'in yeni dizisi 'Gönül Dağı' 17 Ekim'de başlıyor

İstanbul

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin ve unutulmaz aşkların hikayesini konu alan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunuyor.

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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