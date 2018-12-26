Sinemaseverler 2018'de Türk filmlerini tercih etti

Sinemada en çok izlenen 10 filmden 9'u Türk filmi oldu.

İSTANBUL - HİLAL UŞTUK

Sinemaseverler, 2018'de yerli filmlere yoğun ilgi gösterdi.

En çok izlenen 10 filmin 9'unu yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan ise dram türünde olan ve Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi oldu.

Box Office Türkiye verilerinden derlenen bilgilere göre, Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm", gösterime girdiği 2 ayda 6 milyon 185 bin izleyiciye ulaştı.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmden elde edilen hasılat ise 81 milyon 684 bin lirayı buldu. Film ayrıca 1989'dan bugüne en çok izlenen filmler arasında da 5. sıraya yerleşti.

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Arif v 216" ise yılın en çok izlenen ikinci filmi oldu. Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin 468 kişi tarafından seyredildi. Yapımdan elde edilen gelir ise toplam 62 milyon 968 bin lirayı aştı.

Listedeki tek yabancı yapım "Avengers: Sonsuzluk Savaşı"

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi "Ailecek Şaşkınız", yılın en çok seyredilen filmleri arasında 3. sıraya yükseldi. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı 4 milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 688 bin lira oldu.

İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç'un başrollerinde yer aldığı komedi türündeki "Yol Arkadaşım 2", listenin 4. sırasında yer aldı. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film, 2 milyon 335 bin kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 29 milyon 772 bin lirayı geçti.

Yılın en çok izlenen yapımları arasında 5. sırada bulunan "Deliha 2"yi, 2 milyon 106 bin kişi izledi. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat ise 24 milyon 589 bin liraya ulaştı.

Hollywood yıldızları Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson ve Chris Pratt'in rol aldığı "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filmi, yaklaşık bir milyon 910 bin kişi tarafından izlendi. Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin senaryosunu yazdığı macera, aksiyon türündeki filmden elde edilen hasılat 27 milyon 311 bin lira oldu.

Çizgi film "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nı bir milyon 543 bin kişi izledi

Gülse Birsel'in yazdığı "Aile Arasında" adlı komedi filmi, listenin yedinci sırasında yer aldı. İlk gösterimini 1 Aralık 2017'de yapan film, bir milyon 904 bini 2018'de olmak üzere, önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 289 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen hasılat ise 64 milyon 556 bin lira oldu.

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", yılın en çok izlenen 8. filmi oldu. Yapımı bir milyon 543 bin kişi izlerken, filmden elde edilen hasılat da 18 milyon 913 bin lira oldu.

En çok izlenen filmler arasında 9. sırada yer alan "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yönettiği komedi türündeki yapımdan 17 milyon 463 bin lira hasılat elde edildi.

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı "Hedefim Sensin", listenin 10. sırasına girdi. Kasım ayının sonunda izleyiciyle buluşan yapımı bir milyon 426 bin kişi izlerken, filmin hasılatı 18 milyon 856 bin lirayı aştı.

Sinema salonlarına gidenlerin sayısı ise 68 milyon 319 bin 285 kişiye ulaştı.



