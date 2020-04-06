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Kültür Sanat

Silivri’de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu

Silivri'de inşaat çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen içi boş lahit bulundu.

Alparslan Ermiş   | 06.04.2020
Silivri’de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu Fotoğraf: Alparslan Ermiş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir bina inşaatının yapımı sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne ve Silivri Belediyesine haber verildi. Müze yetkilileri nezaretinde bölgede kazı çalışması yapıldı. 

Çalışmalarda içi boş bir lahit bulundu. Lahit, ilçe belediyesi tarafından korumaya alınırken, bulunan testi parçaları ise incelenmek üzere müzeye götürüldü.

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